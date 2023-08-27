Поєдинок тривав 9 раундів. Емоції почали зашкалювати після того, як у 5-му раунді Дюбуа пробив нижче поясу Усику. Олександра декілька хвилин відновлювався від цього болючого удару, пише 24 Канал.

​Детальніше Брудний стиль бою британцю не допоміг: Усик потужно нокаутував Дюбуа

Подякував усім за підтримку

Після чого українець лише більше розізлився. Результат – два нокдауни. Після другого Даніель вже не зміг продовжити поєдинок.

Усик нокаутував Дюбуа та захистив свої чемпіонські пояси у Вроцлаві на переповненому стадіоні "Tarczyński Arena". Публіка несамовито гнала українця уперед та зробила свій внесок у перемогу Олександра.

Цю перемогу Усик присвятив Україні та українським військовим.

Я дуже дякую всім за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ,

– сказав Олександр.

Усик почав скандувати "ЗСУ, ЗСУ", яке підхопили уболівальники на трибунах.

Також Олександр подякував своїй команді, сім’ї, дітям (Єлизаветі, Кирилу, Михайлу) та вкотре заявив, як він їх любить.

"Вдячний своїй країні та українській армії. Слава Богу за все та слава Україні", – додав український боксер.

Усик розповів, що подумав, коли опинився на ринзі у 5-му раунді та чи відчув на собі усю потужність Дюбуа.

Слухай, бокс – жорсткий спорт. Але я в порядку, люблю бокс, ринг, поважаю свого опонента. Це бокс, а не балет. Бокс – королівський спорт. Я – ні, лише мої яйця,

– відповів чемпіонс світу.

Відео перших слів Усика після перемоги над Дюбуа

Чергова перемога Усика над представниками Великої Британії. Тепер слово за Тайсоном Ф'юрі, який вже раз хитро уник бою проти Олександра.