Бій відбувався за домінування Олександра Усика, проте у 5 раунді він опинився на настилі. Даніель Дюбуа вдарив українця нижче пояса, через що рефері дав українцю 5 хвилин на відновлення після брудного прийому суперника, пише 24 Канал.

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Українські фанати в захваті від перемоги

Такою ганебною поведінкою Дюбуа тільки розізлив українського чемпіона, який повернувся після удару ще більш сконцентрованим та налаштованим відповісти британцю за порушення правил.

У результаті, Олександр у восьмому раунді відпраив Даніеля в нокдаун, а в дев'ятому повторив процедуру, влучивши джебом у голову. Після цього рефері зупинив бій та зафіксував першу перемогу Усика нокаутом із 2018 року.

У ринзі Усик підійшов після перемоги до Дюбуа та пояснив, що порушувати правила – це погано, сам же британець не визнає своєї провини та вважає, що його засудили.

Такий успіх не залишився без уваги українських уболівальників. У соцмережах сайту 24 Каналу вони відреагували на перемогу, у якій висловили велику повагу Усику за позицію під час повномасштабного вторгнення та відзначили його силу духу, завдяки якій він зміг піднятися після удару Дюбуа нижче пояса.

"Після бою кулаками не махають. Переміг Усик! І крапка. Низький уклін йому від усіх українців. А Дюбуа нехай помріє про перемогу Ми вітаємо свого героя! І нехай кожна стежина веде його до Перемоги".

"Вітаємо з Перемогою!!! Слава Україні,Слава ЗСУ! Маємо чемпіона, залізний кулак!!! Новий чемпіон, залізні яйця!!! Браво, витримав!!! Молодець!!!"

"Вітаю з перемогою, Олександре, ти справжній козак!"

"Молодець! Дякуємо за перемогу! Ми в вас вірили! Ви наша гордість – чемпіон! Здоров'я вам бажаємо і майбутніх перемог, в усьому!"

"Не перемогти було неможливо! В ринзі, за спиною Олександра, (віртуально), був наш народ! Відстояний титул нації! Дякуємо!"

"Вітаємо з перемогою! Неперевершений чемпіон, українець, людина! Гордість України!"

"Піднятися після такого удару і перемогти! Супер боксер! Вітання"

Зазначимо. Після бою Олександр Усик присвятив свою перемогу Україні та ЗСУ, а також заявив, що планує дебютувати в УПЛ уже найближчим часом.