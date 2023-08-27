У 5-му раунді Дюбуа, схоже, що свідомо пробив нижче пояса українцю. Олександр впав на настил. По обличчю Усика було видно, як йому у той момент було боляче. Суддя призупинив бій, аби дати час українцю відновитись, повідомляє 24 Канал.

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Усик: Чувак, це бокс, це жорсткий спорт

Цікаво, що сам українець прямо після цього моменту закричав у бік кута рингу, де була його команда: "Він відпочине за цей час"

Після чого бій продовжився. Цей момент ще більше розізлив українця, який одразу кинувся атакувати британця. У підсумку – два нокдауни для Дюбуа. Після другого Даніель вже не зміг продовжити поєдинок.

Рефері сигналізував про дострокову перемогу Усика нокаутом у 9-му раунді.

Після поєдинку Усик висловив своє невдоволення Дюбуа щодо цього удару нижче пояса від британця. Даніель просто стояв і вислуховував емоційне звернення українця, який на 11 років старший за нього.

Це не погано. Це бокс, це не балет. Це не танці. Даніель, ти молодий. Ти можеш. Ти можеш мріяти. Чоловік, мужик. Розслабся. Чувак, це бокс. Це жорсткий спорт,

– сказав Усик в обличчя Дюбуа.

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Після чого Усик подав руку Дюбуа. Але той якось не дуже охоче відповів українцю. А у коментарі Даніель взагалі не погодився, звинувативши Усика у симуляції та брехні.