Бій проти Усика буде найбільшим викликом для Ф'юрі, – промоутер українця
Джерело:ютуб-канал Boxing Social
Промоутер Олександр Красюк, який співпрацює з непереможним Олександром Усиком розповів про можливий поєдинок українця проти Тайсона Ф'юрі. Він оцінив шанси обох спортсменів.
Красюк: Ф'юрі може створити Усику проблеми
Промоутер розмірковує, що для Усика поєдинок проти Ф'юрі може буди складнішим, ніж бій проти Ентоні Джошуа. Красюк заявив, що все буде залежати від підготовки Тайсона.
До слова Промоутер назвав умову, за якої відбудеться бій Усик – Ф'юрі
"Але якщо ми подивимося поєдинки Ф'юрі за останні п'ять років, то я скажу, що все залежить від того, наскільки добре він готовий. Якщо взяти останній бій Тайсона з Деонтеєм Уайлдером, то його боксерські навички були не на найвищому рівні. Він не показав особливої роботи ніг, техніки, стратегії. Ф'юрі бився як воїн, спартанець, але в цьому було мало боксу", – сказав фахівець.
Також Красюк пригадав найкращий, на його думку, виступ Ф'юрі. Він переконаний, що це було саме протистояння британця проти Володимира Кличка.
Ви можете згадати його бій з Володимиром Кличком. Ймовірно, це було одне з кращих виступів Ф'юрі з точки зору техніки, тактики, стратегії бою, і він перебоксував Володимира. Так що це людина настрою і мотивації,
– зазначив промоутер.
На думку Красюка, поєдинок проти Усика буде для Тайсона серйозним викликом.
"Я думаю, що якщо Ф'юрі буде добре мотивований і готовий, то він може створити Усику певні проблеми. Але Тайсон ніколи не бився з таким боксером, як Усик, і це буде найбільший виклик для нього", – додав Красюк.
Усик – Ф'юрі: головне
- У вересні Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
- Одразу після поразки британець активував опцію про реванш.
- Після того, як Тайсон нокаутував Уайлдера у третьому бою з'явилися чутки про можливий поєдинок Усик – Ф'юрі.
- Та WBC офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Проте його обов'язковий претендент – Ділліан Вайт перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.
- Промоутер українського боксера підтвердив переговори з Ф'юрі про бій за всі титули у важкій вазі.
- Також раніше ЗМІ повідомляли, що Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Усиком за солідні відступні.
- Сам боксер спростував цю заяву та заявив, що ця інформація є цілковитою нісенітницею.