За словами авторитетного функціонера, зараз ведеться активна робота над тим, щоб організувати бій між Усиком та Ф'юрі, проте для цього потрібно домовитися з усіма сторонами.

До слова Промоутер Усика підтвердив переговори з Ф'юрі про бій за всі титули у важкій вазі

"З листопада ведуться переговори про бій Усіка і Ф'юрі. В один момент ми були близькі до нього, але потім все зривалося, а потім ми поверталися до них. Зараз немає визначеності, а переговори ведуться. Ми близькі до вирішення, але це лише переговори" Зараз я не можу підтвердити, що Усbк поб'ється з Ф'юрі в наступному бою", – почав він.

Все ж, промоутер вірить, що команді Усика вдасться домовитися з командою Джошуа про відступні за реванш.

Це складна схема для реалізації, це можу сказати з досвіду. Але все одно, як і раніше, є шанс, що всі сторони погодяться з умовами, і ми побачимо бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі,

– заявив Красюк.

Що відомо про наступний бій Усика