За словами авторитетного функціонера, зараз ведеться активна робота над тим, щоб організувати бій між Усиком та Ф'юрі, проте для цього потрібно домовитися з усіма сторонами.
До слова Промоутер Усика підтвердив переговори з Ф'юрі про бій за всі титули у важкій вазі
"З листопада ведуться переговори про бій Усіка і Ф'юрі. В один момент ми були близькі до нього, але потім все зривалося, а потім ми поверталися до них. Зараз немає визначеності, а переговори ведуться. Ми близькі до вирішення, але це лише переговори" Зараз я не можу підтвердити, що Усbк поб'ється з Ф'юрі в наступному бою", – почав він.
Все ж, промоутер вірить, що команді Усика вдасться домовитися з командою Джошуа про відступні за реванш.
Це складна схема для реалізації, це можу сказати з досвіду. Але все одно, як і раніше, є шанс, що всі сторони погодяться з умовами, і ми побачимо бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі,
– заявив Красюк.
Що відомо про наступний бій Усика
- Ф'юрі вдалося успішно захистити титул WBC, нокаутувавши Деонтея Уайлдера.
- Олександр Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та забрав його чотири чемпіонські. Судді одноголосно віддали перемогу українцю.
- Джошуа офіційно активував прописаний в контракті пункт про реванш з Усиком. Бій може відбутися у квітні 2022 року.