Бій кривдника Ломаченка перенесений через непереможного Мейвезера

Поєдинок абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса проти Джорджа Камбососа перенесений. Причиною цього став бій Флойда Мейвезера.

Зміна планів у Лопеса

Теофімо Лопес повинен був вийти на ринг 5 червня проти Джорджа Камбососа. Поєдинок відбудеться на бейсбольній арені "LoanDepot Park" у Маямі (США).

До теми Офіційно: непереможний Мейвезер проведе бій з популярним блогером Полом

Компанія Triller Fight Club вирішила змінити дату двобою американця через виставковий поєдинок Флойда Мейвезера проти блогера Логана Пола, які вийдуть на ринг 6 червня.

Лопес спробує захистити титул у бою з австралійцем, який є обов'язковим претендентом IBF. Американець вже готується до поєдинку.

Тепер Лопес повернеться на ринг після перемоги над Василем Ломаченком 19 червня. Це не єдиний бій, який був відкладений. Камбек Евандера Холіфілда також перенесений на два тижні. 58-річний боксер проведе виставковий поєдинок проти Кевіна МакБрайда. Хоча Тайсон натякав на третій бій проти Холіфілда, але вже отримав іншого суперника.

відомий тим, що саме він став останнім суперником Майка Тайсона на професійному ринзі. 13 квітня 2005 року Кевін переміг "Залізного Майка" технічним нокаутом у шостому раунді. Після цього бою Тайсон оголосив про закінчення кар'єри.

Остання перемога Лопеса та суперник Ломаченка

Теофімо востаннє виходив на ринг у жовтні 2020 року, коли завдав поразки Ломаченку за рішенням суддів. Той поєдинок вийшов доволі скандальним через оцінки рефері. Українська команда довго намагалась переконати боксера з США вийти на ринг для реваншу, але той навідріз відмовляється від другого бою.

Український боксер вже теж отримав наступного суперника. Ним стане японець Масайоші Накатані. Бій відбудеться 26 червня 2021 року на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі, штат Невада. (США).

Top Rank вже навіть опублікував офіційне промо поєдинку

МакБрайд