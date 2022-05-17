Бій готовий до оголошення, – промоутер Джошуа про реванш із Усиком

Влітку 2022 року прихильники боксу зможуть побачити другий двобій у протистоянні Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Промоутер британця вкотре анонсував дату.

Хірн: 23 липня, Близький Схід – це, безумовно, лідер

Едді Хірн в інтерв'ю The DAZN Boxing Show розповів, як протікають перемовини щодо реваншу між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком. Промоутер впевнений, що 23 липня боксери вийдуть на ринг.

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Наразі перемовини вже перебувають на тій стадії, коли боксери можуть обирати собі спаринг-партнерів.

Сподіваюся, що цього тижня ми це зробимо. 23 липня, Близький Схід – це, безумовно, лідер. Ще нічого не зроблено, не підписано, але до цього бою нам залишилося дев’ять-десять тижнів. Бій готовий до оголошення та для того, щоб дозволити цим хлопцям почати лаяти спаринг-партнерів і готуватися до бою за абсолют у важкій вазі,

– сказав Хірн.

Промоутер Джошуа ще раніше запевняв, що варіант із Близьким Сходом є більш пріоритетним, ніж Великою Британією. Все через кращу фінансову частину поєдинку.

Щодо абсолюту, то поєдинок за це звання повинен був відбутись проти Тайсона Ф'юрі, але британець оголосив про закінчення кар'єри після перемоги над Ділліаном Уайтом. "Циганський король" заявив, що ніколи не вийде на ринг проти українця. Але у боксерському колі вважають, що переможець реваншу Усик – Джошуа змусить Ф'юрі відновити кар'єру.

За словами Олександра Красюка, промоутера Усика, у разі перемоги Олександр планує стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

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