Ф'юрі: Я вже точно на пенсії

Раніше Ф'юрі неодноразово наголошував, що хоче вийти на ринг проти Олександра Усика. Сам українець зазначав, що також має бажання побоксувати проти "циганського короля".

До слова Ф'юрі нокаутував Уайта в шостому раунді та захистив звання чемпіона світу WBC: відео удару

Проте спершу Усик має провести поєдинок проти ще одного британця Ентоні Джошуа, який активував опцію про реванш. До того ж Ф'юрі призначили обов'язкового претендента для захисту титулу Уайта.

Після свого успішного бою, який відбувся 23 квітня на стадіоні "Вемблі", Ф'юрі заявив, що хоче закінчити свою кар'єру.

Він вкотре наголосив, що бій з українцем просто не можливий.

"Я вже був абсолютним чемпіоном. Я виграв усі можливі пояси. Мені більше нема що робити, я вже точно на пенсії", – сказав британець.

Також Тайсон вважає, що зміг би перемогти Олександра, якби цей поєдинок все ж таки відбувся.

Бій з Усиком ніколи не відбудеться, тому що я на пенсії, але, скажімо, я б пробив його на рингу. Тому що він з середньої ваги,

– заявив Ф'юрі.

Цікаво. Олександр Усик може вийти на ринг проти Ентоні Джошуа вже 23 липня. Обидві команди узгоджують місце проведення для реваншу. Можливо, що він відбудеться у Саудівській Аравії або Великій Британії.