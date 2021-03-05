Девін Хейні "зістрибнув" з бою проти Ломаченка і зустрінеться з відомим боксером

Наступним суперником Василя Ломаченка навряд чи стане американець Девін Хейні. Боксер зустрінеться з битим Василем Ломаченком у 2018 році Хорхе Лінаресом.

Хейні і Лінарес ведуть перемовини

Інсайдер Кріс Маннікс з видання Sports Illustrated повідомив, що Хейні не зустрінеться з Ломаченком. Американець проведе бій проти Хорхе Лінареса.

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Хейні і Лінарес перебувають на просунутій стадії переговорів щодо очного поєдинку. Представники чемпіона націлені на травень,

– написав Маннікс.

22-річний Хейні підтвердив інформацію, що зустрінеться з Лінаресом. Він заявив, що Боб Арум, промоутер Ломаченка, не дасть йому провести бій з українцем.

"Це правильно. Боб не дасть мені Лому, тому я зупинюся на Лінаресі... Поки", – написав Хейні у твітері.

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Досі непереможний Хейні, який здобув 25 перемог, у твітері запитав, де зник Ломаченко. Українець відповів, що "тут" і назвав усіх потенційних суперників "боягузами".

Боксери почали з'ясовувати стосунки і після серії провокацій дійшли до обговорення очного поєдинку.

Хейні вирішив кинути виклик українцю, від якого Ломаченко не відмовився. Про бій запитали промоутера Ломаченка, який сказав, що готовий організувати поєдинок тільки влітку.