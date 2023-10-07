Повне розчарування: Бех-Романчук прокоментувала позицію Бубки з початку повномасштабної війни

Сергій Бубка з 24 лютого 2022 року довгий час був відсутній у медійному просторі. Він не засудив дії Росії та не використав свій статус для відсторонення росіян від змагань, хоча на той момент перебував на посаді президента НОК України.

На початку липня 2023 року вийшло розслідування BIHUS Info, у якому стверджується, що Сергій Бубка веде бізнес з окупантами. Після його виходу минуло майже 2 місяці до виходу другого розслідування, у якому з'явилися нові деталі, що підтверджували продовження цієї діяльності й після розголосу про співпрацю з терористами.

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Бубка розчарував Бех-Романчук

Легендарний в минулому спортсмен довго не коментував ці події, але у вересні все ж таки вийшов у публічну площину та спробував спростувати всі звинувачення, у Бельгіїї навіть включивши режим патріота.

Ці ганебні події, а також мовчання Сергія Бубки з початку повномасштабного вторгнення та відсутність засудження агресії з боку Росії відвернули від нього більшість людей, котрі поважали його спортивну спадщину.

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх заявляла, що для неї Бубки більше не існує, такої ж думки дотримується і скелетоніст Владислав Гераскевич, який вимагав виключити того з НОК України.

Своєю думкою поділилася й Марина Бех-Романчук. Українська титулована легкоатлетка розповіла, що розчарована позицією Сергія Бубки та його діяльністю, адже з його статусом він міг суттєво допомогти Україні.

"Новини та розслідування про Сергія Назаровича були дуже неприємними особисто для мене. Важко це читати, тому що він людина з величезним іменем. Він міг перевернути просто все з ніг на голову в легкоатлетичному світі. Повернути легкій атлетиці статус королеви спорту через Україну.

Він займав дуже високі посади на міжнародному рівні, мав ім'я легендарного рекордсмена. Навіть посади – це другорядне. Він мав статус, заради якого кожен атлет взагалі приходить у спорт. Дуже боляче зараз всім атлетам це читати та дивитися, ми розчаровані. Дуже багато спортсменів у відчаї, а ще більше – просто не знають, як правильно діяти й висловлюватися з приводу Бубки. Це дуже складно зрозуміти.

Після початку повномасштабної війни кожен з нас зробив свій чіткий вибір та обрав позицію. Визначив, що буде говорити та доносити через своє медійне ім’я. І мені дуже шкода, що Сергій Назарович не був цією людиною. Він нічого не сказав про війну одразу та не обрав чіткої позиції,

– сказала Бех-Романчук.

Зазначимо, що Марина Бех-Романчук провела успішний сезон-2023. Протягом року вона змагалася у потрійному стрибку та у стрибках у довжину, здобувши 5 медалей на Діамантовій лізі. Такі результати дозволили їй кваліфікуватися до Суперфіналу в обох дисциплінах, але, на жаль, вона зазнала травми й вимушено його пропустила.