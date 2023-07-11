Ще тоді Сергій Бубка втратив увесь авторитет та репутацію в очах його прихильників, олімпійців та простих українців. Колишній очільник Національного олімпійського комітету України спробував знайти виправдання своєму від'їзду з країни, але всі його слова мали дуже жалюгідний вигляд. Бубка ще й назвав війну "бідою".

До теми Сергій Бубка з братом оформили в Росії компанію та продають пальне окупантам: всі деталі

Гераскевич: В той самий час носить звання "Герой України"

Тепер після понад 500 днів війни в Україні знову згадали про втікача Бубку. Розслідування Bihus.info привідкрило нові подробиці життя колишнього легкоатлета. Виявилось, що родинний бізнес Бубки досі активно працює на окупованих територіях та продає пальне ворогу.

Ці нові відкриття розслідування прокоментував перший в історії України скелетоніст Владислав Гераскевич. Як зауважив спортсмен, до цього часу немає жодної реакції від Національного Олімпійського Комітету України та Міністерства молоді та спорту України.

На сайті НОК України досі можна знайти книгу Бубки під назвою "Перша російська Олімпіада", а колишній очільник Комітету Сергій досі залишається членом Виконкому НОК України. Також до допису Владислав додав влучне фото, яке символізує увесь "русскій мір" у вигляді українця Бубки.

Дружба з Януковичем, корупційні скандали в IAAF, славнозвісний "Родовід Банк" та ще багато інших зашкварів – це лише частина того шлейфу, який вже дуже давно тягнеться за Бубкою. Але саме огидне в цій ситуації – це те, що людина, котра веде бізнес з окупантами, в той самий час носить звання "Герой України". Найкращі захисники нашої країни, які боронять країну від геноциду, віддають свої життя за Україну, і Бубка, який цей геноцид спонсорує. Їх поставили в один ряд. Так не має бути,

– написав Гераскевич у своєму телеграмі.

Через що Гераскевич вдався до радикальних дій. Владислав ініціював засідння Комісії атлетів НОК України, яка відбудеться 11 липня. Під час якої скелетоніст вимагатиме позбавити Бубку членства у НОК нашої країни.

Наступним кроком буде вимога забрати у Бубки почесне звання "Герой України" та інших держнагород.

Всі виродки, які ведуть або вели бізнес з окупантами та тим самим збагачували бюджет держави-терориста, мають бути покарані, і обов’язково будуть покарані,

– підсумував скелетоніст.

Нагадаємо, що в кермі президента НОК Бубку замінив не менш скандальний Вадим Гутцайт, який теж вже чимало зашкварився на цій посаді.