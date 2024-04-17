У середу, 17 квітня, в Лізі чемпіонів пройдуть два матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Одна із ігор пройде в німецькому Мюнхені, де місцева Баварія прийматиме Арсенал, пише 24 канал.

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Зміна фаворита

Сезон для команди Тухеля складається невдало. Баварія вперше за 12 років не стала чемпіоном Німеччини, це звання вже де-юре оформив Баєр. Крім того, мюнхенці ганебно вилетіли з Кубка від представника третьої ліги Саарбрюкена.

Втім у Лізі чемпіонів до німців претензій мінімум. Команда набрала 16 з 18-ти балів у групі, а також попри поразку від Лаціо у першому матчі (0:1) взяла впевнений реванш (3:0).

Арсенал же навпаки видає гарні результати. Команда Артети лише в минулому турі зазнала першої поразки в АПЛ у 2024 році (0:2 від Астон Вілли). Втім лондонці все одно претендують на чемпіонство, відстаючи від Манчестер Сіті на два бали.

Перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів переможця не визначив – 2:2 на "Емірейтс". Втім якщо перед тим матчем фаворитом дуелі вважався Арсенал, то тепер більше шансів на прохід далі має Баварія завдяки фактору домашнього поля.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Баварія – Арсенал на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Баварія – Арсенал. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.