У вівторок, 9 квітня, відбулися перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. В одному з них лондонський Арсенал приймав на власному полі Баварію.

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Непотрібна агресія на матчі Ліги чемпіонів

Поєдинок на "Емірейтс" проходив без участі вболівальників мюнхенського клубу. Їм заборонили відвідувати матч після того, як вони закидали фаєрами футбольне поле на поєдинку 1/8 фіналу з Лаціо.

Проте окремим прихильникам "пивоварів" вдалося потрапити на чвертьфінал у Лондоні. Це не сподобалося фанам Арсеналу. Під час поєдинку вони побили одного з ймовірних вболівальників Баварії прямо на трибунах.

На відео видно, як кілька вболівальників по черзі б'ють по голові чоловіка. Лише завдяки втручанню стюардів вдалося врятувати вболівальника Баварії від розправи хуліганів.

Відео побиття вболівальника Баварії

Як завершився матч в Лондоні