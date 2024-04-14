Арсенал – Астон Вілла 0:2

Голи: Бейлі, 84, Воткінс, 87

Один з головних претендентів на "золото" АПЛ Ліверпуль поступився Крістал Пелас (0:1). Щоб випередити Манчестер Сіті "канонірам" потрібно було перемагати Астон Віллу, пише 24 Канал.

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Убивча кінцівка матчу на "Емірейтс"

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета довірив місце в основі Олександру Зінченку. Українець вже повністю відновився після травми.

Вже в самому дебюті матчу гості могли вийти вперед. Воткінс з меж штрафного майданчику пробив повз ворота та пожалів господарів.

У першому таймі "каноніри" Сака, Троссард мали шанси відзначитись. Проте фортуна була на боці "левів". На 39-й хвилині матчу Воткінс вдруге пробачив Арсенал, пробивши у стійку.

У другому тайму стовідсоткову нагоду змарнував хавбек Астон Вілли Юрі Тілеманс, який перевірив на міць поперечину воріт Рая.

Розв'язка відбулася наприкінці зустрічі. Підопічні Унаї Емері протягом трьох хвилин забили два м'ячі, нокаутувавши Арсенал. Спочатку Леон Бейлі не схибив, пробиваючи по порожнім воротам. А згодом активний Воткінс скористався виходом віч-на-віч.

2:0 – впевнена перемога Астон Вілли, яка погіршує шанси Арсеналу на чемпіонство. Манчестер Сіті на два бали випереджає "канонірів" та Ліверпуль. До завершення чемпіонату конкурентам залишилося зіграти по 6 матчів.

Відеоогляд матчу Арсенал – Астон Вілла