Ломаченко ховається за промоутером, – батько Хейні вилив бруд на українця

На початку березня між Василем Ломаченком та Девіном Хейні спалахнула суперечка у соцмережах. Боксери вирішили з'ясовувати відносини онлайн, що ледь не переросло у справжній бій.

Ломаченко міг зустрітися з Хейні до Лопеса

Боксери начебто хотіли організувати бій, однак Хейні вирішив у наступному поєдинку зустрітися з Хорхе Лінаресом. Натомість Ломаченко, який вимагав у Хейні контракт на бій, поки залишається без суперника.

До теми Бій з Ломаченком все ще можливий: Хейні хоче зустрітися з українцем замість Лінареса

Білл Хейні, батько Девіна Хейні, відповів на звинувачення 33-річного українця. Як відомо, Ломаченко заявив, що Хейні кинув йому виклик, коли вже мав на руках контракт з Лінаресом.

Батько Девіна Хейні розповів, що намагався організувати бій для сина ще до зустрічі Ломаченка з Теофімо Лопесом восени 2020-го. Однак Егіс Клімас, менеджер Ломаченка, направив Хейні до промоутера Боба Арума.

Глава Top Rank Арум сказав, що організує бій Ломаченка з Хейні, якщо у Девіна закінчиться контракт з платформою DAZN.

Відтак, Білл Хейні звинувачує Ломаченка в тому, що українець кидає слова на вітер, говорячи, що він готовий до зустрічі з його сином.

Ломаченко сказав, що він буде готовий, і він вільний. Як ти можеш бути готовий і вільний, якщо ти навіть не говорив зі своїм промоутером? Якщо твій промоутер каже, що потрібно для цього бою, то як ти можеш бути вільний, якщо ти навіть не говорив з ним?,

– зазначив Білл Хейні.

Ломаченко ховається за Бобом Арумом

Батько Девіна Хейні вважає, що Ломаченко ховається за своїм промоутером Бобом Арумом.

"Коли справи йдуть не за його сценарієм, він говорить – це Боб, я нічого про це не знаю. А тепер ти кажеш, що готовий битися у травні, а сам не готовий битися у травні, і кажеш, що питання до промоутера. Значить, ти не готовий. Боб поставив хрест на бій. Який сенс вимагати контракт, якщо Боб сказав поєдинку "ні". Відправляти його без причини, щоб вони його викинули?", – розповів Хейні

Він додав, що Ломаченко не приймає рішення щодо своїх суперників.

"Так чому б Ломаченку не заткнутися. Він не в тій позиції. Він не може робити те, що хоче, тому – писок. Говори з Бобом Арумом, перестань говорити з усіма у твітері. Лома говорив на Девіна – боягуз, брехун і все таке, але це ти! Це був і є ти сам", – резюмував Хейні-старший.