Непереможний боксер Девін Хейні хоче зустрітися з Василем Ломаченком, хоча наступним суперником американця має стати Хорхе Лінарес.

З нетерпінням чекаю бою з Ломаченком

На початку березня Ломаченко та Хейні зчепилися на просторах твітера. Унаслідок словесної перепалки боксери почали домовлятися про бій. Однак до конкретики справа так і не дійшла.

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Несподівано суперником Девіна Хейні став битий Ломаченком Хорхе Лінарес. Хоча сторони не уклали контракт, проте венесуелець має більше шансів зустрітися з Хейні, аніж Ломаченко.

Хорхе Лінарес – це лідируючий кандидат, але я все ще з нетерпінням чекаю іншого бою. Будемо сподіватися, ми зможемо зробити поєдинок з Ломаченком. Якщо не зможемо, тоді буде поєдинок з Лінаресом,

– сказав Хейні.

Він додав, що технічно поєдинок з Ломаченком все ще можливий. Також Хейні заявив, що може зустрітися з Ломаченком і після зустрічі з Лінаресом.

Разом з тим, американець розчарований, що може зустрітися з Ломаченком після того, як українець програв. У попередньому бою Василь програв Теофімо Лопесу.

"Я радий, що він нарешті визнав мене, що йому цікаво. Паршиво тільки те, що він після поразки. Я б краще зустрівся з ним, коли він був на вершині. Але врешті-решт, мій бій з Ломаченком все одно буде величезною подією, яку я дуже хочу", – зазначив Хейні.

Промоутер Ломаченка заважає бою?

Едді Хірн, промоутер Хейні, у коментарі Badlefthook.com спростував інформацію, що бій з Лінаресом відбудеться 15 травня. Сторони не підписували контракт.

Водночас Хірн підтвердив, що сторона Хейні попросили організувати бій з Ломаченком. За його словами, Боб Арум, промоутер Ломаченка, став на заваді поєдинку.

"Боб Арум вже дав зрозуміти, що не дозволить Ломаченку битиметься з Хейні на DAZN. Він буде чекати, поки Хейні покине DAZN, але у нас немає на це часу", – зазначив Хірн.