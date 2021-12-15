Барселона програла Бока Хуніорс у матчі на честь Дієго Марадони: відеоогляд
Джерело:24 канал
У Саудівській Аравії пройшов перший матч за Кубок пам'яті Дієго Марадони. У ньому зійшлися два колишні клуби легендарного аргентинця – Барселона та Бока Хуніорс.
Барселона (Іспанія) – Бока Хуніорс (Аргентина) 1:1 (пен. 2:4)
Голи: Жуджла, 40 – Себальос, 77
До слова Марадону поховали без серця, – аргентинський журналіст поділився загадковими деталями
Незважаючи на поразку у серії післяматчевих пенальті, у Барселони сталася пам'ятна подія – бразилець Дані Алвес дебютував після повернення до Барсу. Востаннє 39-річний захисник виступав за блаугранас у 2016 році, після чого встиг змінити три клуби.
Основний час закінчився внічию з рахунком 1:1. Голами відзначилися Ферран Жуджла з Барси (пас віддав Коутіньо) та Ексекіель Себальос – за Боку. У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися представники з Південної Америки – 4:2.
З точки у каталонців промахнулися Гіллем Хайме та Матеус Перейра. Дані Алвес свій 11-метровий удар реалізував.
Чому помер Дієго Марадона
- Серце легенди футболу зупинилось 25 листопада 2020 року. Причиною смерті став гострий набряк легень, викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності. Його серце було вдвічі більше за нормальне.
- Перед цим Дієго переніс операцію на мозку. Марадона покинув цей світ у віці 60 років.
Барселона – Бока Хуніорс: відеоогляд