Барселона програла Бока Хуніорс у матчі на честь Дієго Марадони: відеоогляд

У Саудівській Аравії пройшов перший матч за Кубок пам'яті Дієго Марадони. У ньому зійшлися два колишні клуби легендарного аргентинця – Барселона та Бока Хуніорс.

Барселона (Іспанія) – Бока Хуніорс (Аргентина) 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Жуджла, 40 – Себальос, 77

До слова Марадону поховали без серця, – аргентинський журналіст поділився загадковими деталями

Незважаючи на поразку у серії післяматчевих пенальті, у Барселони сталася пам'ятна подія – бразилець Дані Алвес дебютував після повернення до Барсу. Востаннє 39-річний захисник виступав за блаугранас у 2016 році, після чого встиг змінити три клуби.

Основний час закінчився внічию з рахунком 1:1. Голами відзначилися Ферран Жуджла з Барси (пас віддав Коутіньо) та Ексекіель Себальос – за Боку. У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися представники з Південної Америки – 4:2.

З точки у каталонців промахнулися Гіллем Хайме та Матеус Перейра. Дані Алвес свій 11-метровий удар реалізував.

Чому помер Дієго Марадона

Серце легенди футболу зупинилось 25 листопада 2020 року. Причиною смерті став гострий набряк легень, викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності. Його серце було вдвічі більше за нормальне.

Перед цим Дієго переніс операцію на мозку. Марадона покинув цей світ у віці 60 років.

Барселона – Бока Хуніорс: відеоогляд