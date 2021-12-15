Барселона програла Бока Хуніорс у матчі на честь Дієго Марадони: відеоогляд

15 грудня 2021 , 10:52
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Джерело:

24 канал

У Саудівській Аравії пройшов перший матч за Кубок пам'яті Дієго Марадони. У ньому зійшлися два колишні клуби легендарного аргентинця – Барселона та Бока Хуніорс.

Барселона (Іспанія) – Бока Хуніорс (Аргентина) 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Жуджла, 40 – Себальос, 77

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Незважаючи на поразку у серії післяматчевих пенальті, у Барселони сталася пам'ятна подія – бразилець Дані Алвес дебютував після повернення до Барсу. Востаннє 39-річний захисник виступав за блаугранас у 2016 році, після чого встиг змінити три клуби.

Основний час закінчився внічию з рахунком 1:1. Голами відзначилися Ферран Жуджла з Барси (пас віддав Коутіньо) та Ексекіель Себальос – за Боку. У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися представники з Південної Америки – 4:2.

З точки у каталонців промахнулися Гіллем Хайме та Матеус Перейра. Дані Алвес свій 11-метровий удар реалізував.

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Автор: Юрій Семенюк