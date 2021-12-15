Барселона (Испания) – Бока Хуниорс (Аргентина) 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Жуджла, 40 – Себальос, 77
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Несмотря на поражение в серии послематчевых пенальти, у Барселоны произошло памятное событие – бразилец Дани Алвес дебютировал после возвращения в Барс. В последний раз 39-летний защитник выступал за блаугранас в 2016 году, после чего успел сменить три клуба.
Основное время истекло вничью со счетом 1:1. Голами отличились Ферран Жуджла из Барсы (пасс отдал Коутиньо) и Эсекиэль Себальос – за Боку. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались представители Южной Америки – 4:2.
С точки у каталонцев промахнулись Гиллем Хайме и Матеус Перейра. Дани Алвес свой 11-метровый удар реализовал.
Почему умер Диего Марадона
- Сердце легенды футбола остановилось 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше нормального.
- Перед этим Диего перенес операцию на мозг. Марадона покинул этот мир в возрасте 60 лет.
Барселона – Бока Хуниорс: видеообзор