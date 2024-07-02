Зірка збірної України Артем Довбик став одним із найбільш цікавих лотів на трансферному ринку влітку. Минулого сезону форвард оформив аж 24 голи в чемпіонаті Іспанії, ставши найкращим бомбардиром турніру.

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Атлетіко відмовився від Артема

Головним претендентом на підписання Довбика вважався Атлетіко. Мадридський бачив у Артемові заміну для Альваро Морати та Мемфіса Депая, які влітку мають залишити клуб.

Втім після Євро-2024 "матрацники" вирішили відмовитися від підписання Довбика. Іспанські ЗМІ запевняють, що у клубі розчарувались виступом українця на турнірі та не вважають, що гравець коштує 40 мільйонів євро.

Саме таку суму хоче отримати Жирона за свого голеадора. Тим не менше, інтерес до 27-річного українця на ринку залишаються. Форвардом зацікавились італійський Наполі та лондонський Арсенал.

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Довбик у сезоні 2023-2024

Нагадаємо, що Артем допоміг Жироні вперше в історії потрапити у Лігу чемпіонів. Команда Мічела посіла третє місце у чемпіонаті Іспанії. Втім на Євро-2024 Довбик не вразив.

У трьох матчах на турнірі форвард не забив жодного голу, а сама збірна України посіла останнє місце у групі та не вийшла у плей-оф. Відзначимо, що Transfermarkt оцінює Довбика у 35 мільйонів євро.