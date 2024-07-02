Звезда сборной Украины Артем Довбик стал одним из наиболее интересных лотов на трансферном рынке летом. В прошлом сезоне форвард оформил аж 24 гола в чемпионате Испании, став лучшим бомбардиром турнира.

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Атлетико отказался от Артема

Главным претендентом на подписание Довбика считался Атлетико. Мадридский видел в Артеме замену для Альваро Мораты и Мемфиса Депая, которые летом должны покинуть клуб.

Впрочем, после Евро-2024 "матрасники" решили отказаться от подписания Довбика. Испанские СМИ уверяют, что в клубе разочаровались выступлением украинца на турнире и не считают, что игрок стоит 40 миллионов евро.

Именно такую сумму хочет получить Жирона за своего голеадора. Тем не менее, интерес к 27-летнему украинцу на рынке остаются. Форвардом заинтересовались итальянский Наполи и лондонский Арсенал.

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Довбик в сезоне 2023-2024

Напомним, что Артем помог Жироне впервые в истории попасть в Лигу чемпионов. Команда Мичела заняла третье место в чемпионате Испании. Впрочем, на Евро-2024 Довбик не впечатлил.

В трех матчах на турнире форвард не забил ни одного гола, а сама сборная Украины заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф. Отметим, что Transfermarkt оценивает Довбика в 35 миллионов евро.