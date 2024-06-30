Збірна України, попри рекордну для себе кількість очок на груповому етапі, вилетіла з турніру. На чемпіонаті Європи з футболу "синьо-жовті" поступилися Румунії (3:0), перемогли Словаччину (2:1) та розписали мирну нічию з Бельгією (0:0), однак вирішальним фактором була різниця голів.

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У який рейтинг потрапив Довбик

Нападник збірної України та іспанської Жирони потрапив у десятку найкращих гравців Євро-2024 за кількістю дотиків у штрафному майданчику суперника.

Артем Довбик посів 7-му позицію з показником у розмірі 19 дотиків. Очолив рейтинг нападник збірної Німеччини Кай Гаверц, у доробку якого 35 дотиків до м'яча у штрафному майданчику суперника.



Рейтинг найкращих гравців на Євро за кількістю дотиків до м'яча / Фото Squawka

Довідка. У матчах групового етапу на чемпіонаті Європи-2024 з футболу Артем Довбик не відзначився забитими м'ячами.

Нагадаємо, що нещодавно портал Whoscored оприлюднив рейтинг гравців Євро-2024 з найнижчими оцінками. До нього увійшли і три футболісти збірної України.