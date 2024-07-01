За даними Transfermarkt, в сезоні 2023/2024 український футболіcт зіграв за "біло-червоних" 39 матчів в яких забив 24 м'ячі та віддав 2 асисти. Трансферна вартість Довбика оцінюється в 35 мільйонів евро, проте Жирона хоче отримати мінімум 40 мільйонів.

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Заміна Довбику в Жироні

Іспанський журналіст Мігель Кошта, посилаючись на Джанлуку Ді Марціо, повідомляє, що Жирона розглядає двох футболістів на заміну українському голеадору. Артема вже відправляли у Мілан, Атлетико Мадрид, навіть у лондонський Челсі до Михайла Мудрика.

Перший це Таті Кастельянос, який оформив покер у ворота кіпера мадридського Реалу Андрія Луніна. Другий футболіст це Даніель Москера з Букараманга. В своєму активі колумбієць має 10 забитих голів і один асист в 28 матчах за свій клуб.

До слова. Повідомляється, що Артем Довбик веде переговори з клубом, який виступає в Серії А.

Український голеадор в Жироні