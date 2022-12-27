Арсенал – Вест Хем 3:1

Голи: Сака, 53, Мартінеллі, 58, Нкетіа, 69 – Бенрахма, 27 (п)

Олександр Зінченко нарешті повернувся до загальної групи Арсенала. Але розпочав поєдинок проти Вест Хема із лави запасних, пише 24 канал.

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Вже на 5-й хвилині господарі могли повести у рахунку. Нкетіа класно відгукнувся на передачу у штрафному майданчику. Нападник Арсенала елегантно віддав п'яткою на Сака, який пробив повз голкіпера Фабіанського. Але лайнсмен зафіксував офсайд – гол не було зараховано.

На 27-й хвилині Вест Хем отримав право на пенальті після фолу Саліба на Боуену. Арбітр без вагань вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Бенрахма та легко переграв голкіпера "канонірів". Удар вінгера був по центру, а Ремсдейл кинувся у сторону – 0:1.

Вже у компенсований до першого час пенальті міг пробивати Арсенал. М'яч влучив у руку гравцю Вест Хема, але суддя після перегляду відеоповтору засмутив гравців Арсенала – руки не було.

Тайм в одні ворота

У другому таймі забивали виключно господарі, які розізлились самі на себе. Вже на 53-й хвилині рахунок став 1:1. Едегор наважився на дальній удар, який у капітана Арсенала взагалі не вдався. М'яч на шляху до воріт Вест Хема знайшов Сака, який приборкав круглого та таки з другої спроби забив.

Минуло 5 хвилин, як підопічні Артети забили вдруге. Позиційну атаку вибудував Сака. М'яч дійшов до Мартінеллі, який прошив ближній кут воріт "молотобійців" – 2:1.

Через 10 хвилин Арсенал зробив свою перевагу ще більш комфортною. Едегор в один дотик віддав передачу на Нкетіа, який класно пробив із розвороту – 3:1.

За рахунку 3:1 у гру вступив Зінченко, який нарешті відновився від пошкоджень. Олександр з'явився на полі замість Тірні та допоміг "канонірам" втримати переможні цифри на домашньому табло.

Арсенал впевнено переміг на "Емірейтс" Вест Хем 3:1.

Арсенал продовжує зберігати лідерство в АПЛ, маючи після 15 зіграних матчів 40 очок. Ньюкасл, який несподівано йде другий, у 16 поєдинках набрав 33 пункти.

Вест Хем із 14 балами йде лише 16-м.

Арсенал – Вест Хем: відеоогляд матчу