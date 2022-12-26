Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик свого часу вже грав за Арсенал, але київський. Тепер його мрії пов'язані з "канонірами" з Лондона. Ба більше, Михайло вже навіть має домовленість з командою Артети.

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Чи погодиться Шахтар на пропозицію Арсеналу?

Тепер клуби мають погодити суму трансфера за найдорожчого футболіста України. За даними відомого інсайдера Фабріціо Романо, Арсенал зробив офіційну пропозицію Шахтарю.

"Каноніри" пропонують за талановитого вінгера 40 мільйонів євро + 20 мільйонів у вигляді бонусів. Проте "гірники" хочуть значно більше за свого вундеркінда. За словами спортивного директора Шахтаря Даріо Срни, клуб розраховує отримати за Мудрика не менше 100 мільйонів.

Наразі ведуться переговори з агентом футболіста, щоб обговорити угоду. Щодо самого Мудрика, то тут жодних проблем немає. Він мріє грати в одній команді із Зінченком.

До речі, портал Transfermarkt досить високо оцінює ймовірність трансферу Мудрика до Арсеналу – 75%.

Цікаво! За оновленими даними Transfermarkt, вартість Мудрика складає 40 мільйонів євро. На даний момент він найдорожчий український гравець. Контракт лівого вінгера з донецьким клубом розрахований до кінця 2026 року. У сезоні-2022/2023 Мудрик відзначився у футболці "гірників" 10 голами у 18 поєдинках. Також віддав 8 гольових передач на партнерів по команді.