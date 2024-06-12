Лунін близький до відходу з Реала: Андрій може возз'єднатися з іншим українцем в клубі АПЛ

Український воротар не впевнений у своєму майбутньому в Реалі через непрості стосунки із Карло Анчелотті. Інтерес до Луніна проявляють чимало відомих топ-клубів.

Воротар збірної України Андрій Лунін провів блискавичний сезон 2023-2024. Гравець Реала став переможцем Ла Ліги, Суперкубка Іспанії, а також Ліги чемпіонів.

До теми Не підсилить конкурента: президент Реала обрав клуб, куди перейде Лунін

Луніна хочуть в АПЛ

Успіхи 25-річного гравця викликали до нього інтерес на трансферному ринку. Футболістом вже цікавились Ювентус, Атлетіко, Манчестер Юнайтед, Баварія та Челсі. Тепер же з'явився новий претендент на Луніна.

Ним став віцечемпіон АПЛ Арсенал, який планує найближчим часом зробити пропозицію Реалу по українцю. Нагадаємо, що в лондонському клубі наразі виступає інший гравець збірної України Олександр Зінченко.

Контракт з Реалом на паузі

Контракт Луніна із Реалом розрахований до літа 2025 року. Андрій поки не планує продовжувати контракт із мадридцями, адже невпевнений у своїх перспективах в Мадриді.

Читайте також Залишив позаду Шевченка: Лунін став першим українцем, що двічі вигравав Лігу чемпіонів

Українець має холодні стосунки із Карло Анчелотті. Лунін розчарований тим, що тренер бачить безальтернативним першим номером Реала Тібо Куртуа.

Цього сезону бельгієць пропустив майже всю кампанію через травму хрестоподібних зв'язок, через що основним у Реалі став саме Лунін. Українець вразив своєю грою, відігравши насухо 12 з 31-го матчу за "бланкос".