Офіційний клубний сезон-2023/2024, що минув, може стати останнім для Андрія Луніна у мадридському гранді. Хоча українець має чинний контракт із Реалом до кінця наступного сезону-2024/2025, але може покинути "вершкових" значно раніше.

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Президент Реала не погодиться на одну пропозицію

Український воротар зацікавив одразу декілька європейських клубів, серед яких є мадридське Атлетіко та англійський Манчестер Юнайтед. У цій два клуби найбільше сватають Андрія.

Щоправда, свої плани на трансфер Луніна має президент "Королівського клубу" Флорентіно Перес. Власник "галактікос" не планує відпускати Андрія до принципового конкурента Реала – мадридського Атлетіко. Перес не хоче підсилювати суперника по Ла Лізі.

Якщо український футболіст відмовиться продовжувати контракт із Реалом, то Флорентіно Перес дасть згоду на трансфер Луніна в МЮ.

Раніше була інформація, що "червоні дияволи" вже почали перемовини із Реалом щодо переходу Луніна. Активні розмови між клубами повинні були розпочатись після фіналу ЛЧ-2024 (1 червня). Начебто сам футболіст теж не проти переїхати в Англію.

До слова. Луніним також цікавляться туринський Ювентус та англійський Ньюкасл, який вже отримав відмову від Реала.

Зацікавлений клуб закінчив сезон на 8-му місці в АПЛ (60 балів). МЮ став володарем Кубка Англії-2023/2024. Завдяки цій перемозі "червоні дияволи" у новому сезоні виступатимуть у єврокубках – Лізі Європи.

Найкращий сезон Луніна у Реалі