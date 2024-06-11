Офіційний клубний сезон-2023/2024, що минув, може стати останнім для Андрія Луніна у мадридському гранді. Хоча українець має чинний контракт із Реалом до кінця наступного сезону-2024/2025, але може покинути "вершкових" значно раніше.
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Президент Реала не погодиться на одну пропозицію
Український воротар зацікавив одразу декілька європейських клубів, серед яких є мадридське Атлетіко та англійський Манчестер Юнайтед. У цій два клуби найбільше сватають Андрія.
Щоправда, свої плани на трансфер Луніна має президент "Королівського клубу" Флорентіно Перес. Власник "галактікос" не планує відпускати Андрія до принципового конкурента Реала – мадридського Атлетіко. Перес не хоче підсилювати суперника по Ла Лізі.
Якщо український футболіст відмовиться продовжувати контракт із Реалом, то Флорентіно Перес дасть згоду на трансфер Луніна в МЮ.
Раніше була інформація, що "червоні дияволи" вже почали перемовини із Реалом щодо переходу Луніна. Активні розмови між клубами повинні були розпочатись після фіналу ЛЧ-2024 (1 червня). Начебто сам футболіст теж не проти переїхати в Англію.
Зацікавлений клуб закінчив сезон на 8-му місці в АПЛ (60 балів). МЮ став володарем Кубка Англії-2023/2024. Завдяки цій перемозі "червоні дияволи" у новому сезоні виступатимуть у єврокубках – Лізі Європи.
Найкращий сезон Луніна у Реалі
- Сезон-2023/2024 став найуспішнішим для Луніна у Реалі, а, можливо, навіть в усій кар'єрі. Андрій провів 31 матч, у яких пропустив 32 голи та відіграв 12 поєдинків на нуль.
- Український воротар став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Іспанії та володарем Суперкубка країни.
- Наразі Лунін готується зі збірною України до Євро-2024, яке стартує 14 червня у Німеччині. Очікується, що 11 червня Андрій захищатиме синьо-жовті ворота у товариській грі проти Молдови (старт о 19:00 за Києвом).