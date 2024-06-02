1 червня на лондонському стадіоні "Вемблі" відбувся фінал Ліги чемпіонів сезону-2023/24. У вирішальному матчі Реал переміг дортмундську Боруссію (2:0) завдяки голам Дані Карвахаля та Вінісіуса Жуніора, пише 24 Канал.

Читайте також Визнання для Луніна: українець потрапив у символічну збірну сезону Ліги чемпіонів

Історичне досягнення Луніна

Володарем престижного трофея став українець Андрій Лунін. У колекції 25-річного голкіпера це вже другий кубок Ліги чемпіонів.

Таким чином Лунін став першим українцем, який може похизуватися подібним досягнення. Свій перший кубок ЛЧ Андрій здобув за підсумком сезону 2021/22. Тоді уродженець Харківщини був у статусі резервного голкіпера. Під час фіналу Ліги чемпіонів він був на лаві запасних.

У сезоні-2023/24 Лунін зробив вагомий внесок для здобуття Реалом 15-го трофею Ліги чемпіонів. На груповій стадії українець зіграв у двох поєдинках: проти Браги (3:0) та Наполі (4:2).

На стадії плей-оф Андрій не пропустив жодного матчу. "Королівський клуб" вибив з боротьби за єврокубок німецький Лейпциг, англійський Манчестер Сіті та мюнхенську Баварію. Українець неодноразово рятував свою команду результативними сейвами.

У вирішальному матчі проти Боруссії Лунін не зміг взяти участь через грип, яким перехворів напередодні. Тож Карло Анчелотті вирішив не ризикувати та виставив на матч Тібо Куртуа.

Хто з українців вигравав Лігу чемпіонів

Зазначимо, що лише три українці ставали переможцями Ліги чемпіонів, але лише Лунін вигравав двічі. Навіть легендарний Андрій Шевченко не може похизуватися таким досягненням. Однак нинішній президент УАФ єдиний, хто з трьох грав у фіналі.