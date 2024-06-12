Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел молниеносный сезон 2023-2024. Игрок Реала стал победителем Ла Лиги, Суперкубка Испании, а также Лиги чемпионов.

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Лунина хотят в АПЛ

Успехи 25-летнего игрока вызвали к нему интерес на трансферном рынке. Футболистом уже интересовались Ювентус, Атлетико, Манчестер Юнайтед, Бавария и Челси. Теперь же появился новый претендент на Лунина.

Им стал вице-чемпион АПЛ Арсенал, который планирует в ближайшее время сделать предложение Реалу по украинцу. Напомним, что в лондонском клубе сейчас выступает другой игрок сборной Украины Александр Зинченко.

Контракт с Реалом на паузе

Контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2025 года. Андрей пока не планирует продлевать контракт с мадридцами, ведь неуверен в своих перспективах в Мадриде.

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Украинец имеет холодные отношения с Карло Анчелотти. Лунин разочарован тем, что тренер видит безальтернативным первым номером Реала Тибо Куртуа.

В этом сезоне бельгиец пропустил почти всю кампанию из-за травмы крестообразных связок, из-за чего основным в Реале стал именно Лунин. Украинец поразил своей игрой, отыграв насухо 12 из 31-го матча за "бланкос".