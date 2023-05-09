Топ-інтриги АПЛ на фініші сезону: Зінченко мріє про золото, шанс Ліверпуля, спасіння Миколенка

Чемпіонат Англії, як зазвичай, дарує своїм глядачам неймовірну інтригу у боротьбі на всіх фронтах. Розповідаємо про шанси команд на чемпіонство, єврокубки та виживання, а також оцінюємо їх календар.

Чемпіонат Англії з футболу наближається до завершення. До кінця залишилось три тури, а також три перенесені матчі. Відкритими залишаються всі найгостріші питання.

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На чолі турнірної таблиці закріпився Манчестер Сіті, який виграв десять останніх поєдинків в АПЛ. Але Арсенал теж залишається поблизу. Турнірна таблиця виглядає наступним чином:

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Манчестер Сіті 34 26 4 4 89-31 82 2 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81 3 Ньюкасл 34 18 11 5 61-29 65 4 Манчестер Юнайтед 34 19 6 9 49-41 63 5 ЛІверпуль 35 18 8 9 67-42 62 6 Тоттенхем 35 17 6 12 64-57 57 7 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55 8 Астон Вілла 35 16 6 13 46-43 54 9 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50 10 Фулхем 35 14 6 15 50-49 48 11 Челсі 34 11 9 14 34-39 42 12 Крістал Пелас 35 10 10 15 35-46 40 13 Вулверхемптон 35 11 7 17 30-50 40 14 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39 15 Вест Хем 35 10 7 18 38-50 37 16 Ноттінгем Форест 35 8 9 18 34-65 33 17 Евертон 35 7 11 17 32-53 32 18 Лестер 35 8 6 21 49-64 30 19 Лідс 35 7 9 19 44-69 30 20 Саутгемптон 35 6 6 23 31-64 24

1-4 команди вийдуть в Лігу чемпіонів, 5-6 місця – у Лігу Європи, 7-ме – у Лігу конференцію. Натомість три останні команди вилетять.

За рівної кількості балів пріоритетним показником є різниця забитих та пропущених голів. 24 канал розповідає про найбільші інтриги в кінці сезону.

ЧЕМПІОНСТВО

На золото претендують дві команди – Манчестер Сіті та Арсенал. Довгий час лідером у турнірній таблиці залишались "каноніри", але після серії провалів у квітні та програшу в очній битві вперед вийшли підопічні Гвардіоли.

ТУР МАНЧЕСТЕР СІТІ (82) АРСЕНАЛ (81) 36 Евертон (г) Брайтон (д) 37 Челсі (д) Ноттінгем Форест (г) Брайтон (г) 38 Брентфорд (г) Вулверхемптон (д)

Календар у Сіті виглядає складніше. По-перше, у манкуніанців три виїзні гри, тоді як у Арсенала – лише одна. По-друге, у Сіті є гра з Челсі, який хоч і провалив сезон, але кадрово виглядає пристойно.

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Мінусом для лондонців може стати той факт, що у Сіті на гру більше. А отже для Арсенала треба, щоб суперник втратив очки мінімум двічі. При цьому програвши, адже за рівної кількості очок попереду буде Манчестер, у якого різниця голів суттєво краща.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ще у квітні складно було уявити, що Ньюкасл та Манчестер Юнайтед дадуть комусь із переслідувачів шанс на боротьбу за місця в Лізі чемпіонів. Втім обидві команди забуксували, натомість неймовірну ходу набрав Ліверпуль, вигравши шість матчів поспіль.

ТУР НЬЮКАСЛ (65) МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (63) ЛІВЕРПУЛЬ (62) 36 Лідс (г) Вулверхемптон (д) Лестер (г) Брайтон (д) 37 Лестер (д) Борнмут (г) Астон Вілла (д) Челсі (д) 38 Челсі (г) Фулхем (д) Саутгемптон (г)

При цьому у мерсисайдців і календар на фініші простіший. Лестер і Сотон зараз у кепському становищі, а з Віллою грати вдома. З іншого боку, підопічні Емері б'ються за єврокубки. Та і у Ньюкасла з МЮ календар не зі складних.

Обидві команди мають по матчу в запасі, обом грати проти "темної конячки" Челсі. У Ньюкасла всі інші суперники будуть мотивовані боротьбою на своїх фронтах, а ось у МЮ всі опоненти вже вирішили свої завдання, що має полегшити завдання тен Хагу.

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При цьому варто зазначити, що Ліверпуль за різницею голів суттєво переважає МЮ, а ось Ньюкаслу поки поступається. Тому команді Клоппа має дуже пощастити, щоб хтось із опонентів серйозно забуксував.

ЛІГА ЄВРОПИ ТА ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ

Теоретично і Брайтон міг би поборотися за топ-4, адже має аж два матчі у запасі. Втім календар у підопічних Де Дзербі, м'яко кажучи, жахливий. Тому "чайкам" залишається боротися за Лігу Європи.

ТУР ТОТТЕНХЕМ (57) БРАЙТОН (55) АСТОН ВІЛЛА (54) 36 Астон Вілла (г) Арсенал (г) Тоттенхем (д) Ньюкасл (г) 37 Брентфорд (д) Саутгемптон (д) Ліверпуль (г) Манчестер Сіті (д) 38 Лідс (г) Астон Вілла (г) Брайтон (д)

Поки що повз єврокубків пролітає Астон Вілла, але все в руках бірмінгемців. Окрім складної битви з Ліверпулем, на команду Емері чекають домашні лобові матчі з прямими конкурентами.

Вже наступного туру Вілла може потіснити Тоттенхем в разі розгромної перемоги. Втім у "шпор" є ще ігри, де вони можуть надолужити втрачене. Головна мета лондонців – 6 місце, що дає право на Лігу Європи, а не Лігу конференцій.

Цікавий факт. Брайтон ніколи у своїй історії не грав у єврокубках. У свою чергу Астон Вілла вигравала навіть Кубок чемпіонів у 1982-му, але в останній раз виступала на міжнародній арену у 2010 році.

Брайтон теоретично має обійти Тоттенхем, але календар у "чайок" такий, що ворогу не побажаєш – битви з претендентами на чемпіонство, візит до борця за топ-4 Ньюкасла та фініш у Бірмінгемі проти прямого конкурента.

Якщо ж Брайтон зможе здивувати у хоча б двох матчах, в яких він не є фаворитом, то команда має обійти Тоттенхем. Ну а Астон Віллі треба лізти зі шкіри заради єврокубків, тому ця команда виглядає поки "зайвою".

ВИЖИВАННЯ

Ще на початку квітня у зоні вильоту точилась жорстка бійня між 7-9 командами. Втім зараз ситуація стала яснішою, адже від вильоту себе фактично убезпечили Крістал Пелас, Вулверхемптон, Вест Хем, а також Борнмут Іллі Забарного.

Тішить, що ми побачимо українця в АПЛ наступного сезону, хоча на папері "вишні" виглядали аутсайдером. Натомість де-факто вже вилетів у Чемпіоншип Саутгемптон, який не знає перемог вже аж десять матчів.

ТУР НОТТІНГЕМ (33) ЕВЕРТОН (32) ЛЕСТЕР (30) ЛІДС (30) 36 Челсі (г) Манчестер Сіті (д) Ліверпуль (д) Ньюкасл (д) 37 Арсенал (д) Вулверхемптон (г) Ньюкасл (г) Вест Хем (г) 38 Крістал Пелас (г) Борнмут (д) Вест Хем (д) Тоттенхем (д)

Тому на два вилітаючих місця є чотири претенденти. На жаль, серед них є і команда Віталія Миколенка Евертон. Втім, саме у мерсисайдців календар виглядає досить прийнятним.

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Команда Дайча гратиме проти Манчестер Сіті, але у цьому сезоні "іриски" вже відбирали очки у чинного чемпіона. До того ж, наступний тур для всіх кандидатів на виліт має бути складним.

Зате останні два матчі Евертон проведе з командами, які вже не мають конкретної мети в сезоні. Хто ще збереже прописку? Тут шанси Ноттінгема виглядали б найгіршими, але "лісники" мають гандикап у три бали над Лестером та Лідсом.

Це і може врятувати Форест, адже переслідувачам належить битися з Ньюкаслом, а також Ліверпулем (для Лестера) і Тоттенхемом (для Лідса). Шкода, але шанси сенсаційних чемпіонів АПЛ-2016 у цій боротьбі виглядають найгіршими.

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Навіть кризовий Тоттенхем може подарувати очки Лідсу, тоді як Ліверпуль і Ньюкасл будуть гризтися за місце в ЛЧ. Варто відзначити, що у "лисиць" найкраща поки різниця м'ячі – -15 проти -25 у Лідса та -31 у Ноттінгема. Тому скоріш за все матчі останнього туру визначать двох вилітаючих.

Варто знати. Евертон ніколи не вилітав із АПЛ. Останній раз "іриски" грали не у топ-дивізіоні Англії аж у 1954 році, тобто вже 69 років мерсисайдці грають лише в еліті англійського футболу.