Топ-інтриги АПЛ на фініші сезону: Зінченко мріє про золото, шанс Ліверпуля, спасіння Миколенка
Чемпіонат Англії, як зазвичай, дарує своїм глядачам неймовірну інтригу у боротьбі на всіх фронтах. Розповідаємо про шанси команд на чемпіонство, єврокубки та виживання, а також оцінюємо їх календар.
Чемпіонат Англії з футболу наближається до завершення. До кінця залишилось три тури, а також три перенесені матчі. Відкритими залишаються всі найгостріші питання.
Слідкуйте з нами Реал – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
На чолі турнірної таблиці закріпився Манчестер Сіті, який виграв десять останніх поєдинків в АПЛ. Але Арсенал теж залишається поблизу. Турнірна таблиця виглядає наступним чином:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сіті
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|4
|Манчестер Юнайтед
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|5
|ЛІверпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|6
|Тоттенхем
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|7
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|8
|Астон Вілла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|10
|Фулхем
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|11
|Челсі
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|12
|Крістал Пелас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|13
|Вулверхемптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|15
|Вест Хем
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|16
|Ноттінгем Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|17
|Евертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|18
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|19
|Лідс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|20
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
1-4 команди вийдуть в Лігу чемпіонів, 5-6 місця – у Лігу Європи, 7-ме – у Лігу конференцію. Натомість три останні команди вилетять.
За рівної кількості балів пріоритетним показником є різниця забитих та пропущених голів. 24 канал розповідає про найбільші інтриги в кінці сезону.
ЧЕМПІОНСТВО
На золото претендують дві команди – Манчестер Сіті та Арсенал. Довгий час лідером у турнірній таблиці залишались "каноніри", але після серії провалів у квітні та програшу в очній битві вперед вийшли підопічні Гвардіоли.
|ТУР
|МАНЧЕСТЕР СІТІ (82)
|АРСЕНАЛ (81)
|36
|Евертон (г)
|Брайтон (д)
|37
|Челсі (д)
|Ноттінгем Форест (г)
|Брайтон (г)
|38
|Брентфорд (г)
|Вулверхемптон (д)
Календар у Сіті виглядає складніше. По-перше, у манкуніанців три виїзні гри, тоді як у Арсенала – лише одна. По-друге, у Сіті є гра з Челсі, який хоч і провалив сезон, але кадрово виглядає пристойно.
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Мінусом для лондонців може стати той факт, що у Сіті на гру більше. А отже для Арсенала треба, щоб суперник втратив очки мінімум двічі. При цьому програвши, адже за рівної кількості очок попереду буде Манчестер, у якого різниця голів суттєво краща.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
Ще у квітні складно було уявити, що Ньюкасл та Манчестер Юнайтед дадуть комусь із переслідувачів шанс на боротьбу за місця в Лізі чемпіонів. Втім обидві команди забуксували, натомість неймовірну ходу набрав Ліверпуль, вигравши шість матчів поспіль.
|ТУР
|НЬЮКАСЛ (65)
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (63)
|ЛІВЕРПУЛЬ (62)
|36
|Лідс (г)
|Вулверхемптон (д)
|Лестер (г)
|Брайтон (д)
|37
|Лестер (д)
|Борнмут (г)
|Астон Вілла (д)
|Челсі (д)
|38
|Челсі (г)
|Фулхем (д)
|Саутгемптон (г)
При цьому у мерсисайдців і календар на фініші простіший. Лестер і Сотон зараз у кепському становищі, а з Віллою грати вдома. З іншого боку, підопічні Емері б'ються за єврокубки. Та і у Ньюкасла з МЮ календар не зі складних.
Обидві команди мають по матчу в запасі, обом грати проти "темної конячки" Челсі. У Ньюкасла всі інші суперники будуть мотивовані боротьбою на своїх фронтах, а ось у МЮ всі опоненти вже вирішили свої завдання, що має полегшити завдання тен Хагу.
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При цьому варто зазначити, що Ліверпуль за різницею голів суттєво переважає МЮ, а ось Ньюкаслу поки поступається. Тому команді Клоппа має дуже пощастити, щоб хтось із опонентів серйозно забуксував.
ЛІГА ЄВРОПИ ТА ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
Теоретично і Брайтон міг би поборотися за топ-4, адже має аж два матчі у запасі. Втім календар у підопічних Де Дзербі, м'яко кажучи, жахливий. Тому "чайкам" залишається боротися за Лігу Європи.
|ТУР
|ТОТТЕНХЕМ (57)
|БРАЙТОН (55)
|АСТОН ВІЛЛА (54)
|36
|Астон Вілла (г)
|Арсенал (г)
|Тоттенхем (д)
|Ньюкасл (г)
|37
|Брентфорд (д)
|Саутгемптон (д)
|Ліверпуль (г)
|Манчестер Сіті (д)
|38
|Лідс (г)
|Астон Вілла (г)
|Брайтон (д)
Поки що повз єврокубків пролітає Астон Вілла, але все в руках бірмінгемців. Окрім складної битви з Ліверпулем, на команду Емері чекають домашні лобові матчі з прямими конкурентами.
Вже наступного туру Вілла може потіснити Тоттенхем в разі розгромної перемоги. Втім у "шпор" є ще ігри, де вони можуть надолужити втрачене. Головна мета лондонців – 6 місце, що дає право на Лігу Європи, а не Лігу конференцій.
Брайтон теоретично має обійти Тоттенхем, але календар у "чайок" такий, що ворогу не побажаєш – битви з претендентами на чемпіонство, візит до борця за топ-4 Ньюкасла та фініш у Бірмінгемі проти прямого конкурента.
Якщо ж Брайтон зможе здивувати у хоча б двох матчах, в яких він не є фаворитом, то команда має обійти Тоттенхем. Ну а Астон Віллі треба лізти зі шкіри заради єврокубків, тому ця команда виглядає поки "зайвою".
ВИЖИВАННЯ
Ще на початку квітня у зоні вильоту точилась жорстка бійня між 7-9 командами. Втім зараз ситуація стала яснішою, адже від вильоту себе фактично убезпечили Крістал Пелас, Вулверхемптон, Вест Хем, а також Борнмут Іллі Забарного.
Тішить, що ми побачимо українця в АПЛ наступного сезону, хоча на папері "вишні" виглядали аутсайдером. Натомість де-факто вже вилетів у Чемпіоншип Саутгемптон, який не знає перемог вже аж десять матчів.
|ТУР
|НОТТІНГЕМ (33)
|ЕВЕРТОН (32)
|ЛЕСТЕР (30)
|ЛІДС (30)
|36
|Челсі (г)
|Манчестер Сіті (д)
|Ліверпуль (д)
|Ньюкасл (д)
|37
|Арсенал (д)
|Вулверхемптон (г)
|Ньюкасл (г)
|Вест Хем (г)
|38
|Крістал Пелас (г)
|Борнмут (д)
|Вест Хем (д)
|Тоттенхем (д)
Тому на два вилітаючих місця є чотири претенденти. На жаль, серед них є і команда Віталія Миколенка Евертон. Втім, саме у мерсисайдців календар виглядає досить прийнятним.
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Команда Дайча гратиме проти Манчестер Сіті, але у цьому сезоні "іриски" вже відбирали очки у чинного чемпіона. До того ж, наступний тур для всіх кандидатів на виліт має бути складним.
Зате останні два матчі Евертон проведе з командами, які вже не мають конкретної мети в сезоні. Хто ще збереже прописку? Тут шанси Ноттінгема виглядали б найгіршими, але "лісники" мають гандикап у три бали над Лестером та Лідсом.
Це і може врятувати Форест, адже переслідувачам належить битися з Ньюкаслом, а також Ліверпулем (для Лестера) і Тоттенхемом (для Лідса). Шкода, але шанси сенсаційних чемпіонів АПЛ-2016 у цій боротьбі виглядають найгіршими.
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Навіть кризовий Тоттенхем може подарувати очки Лідсу, тоді як Ліверпуль і Ньюкасл будуть гризтися за місце в ЛЧ. Варто відзначити, що у "лисиць" найкраща поки різниця м'ячі – -15 проти -25 у Лідса та -31 у Ноттінгема. Тому скоріш за все матчі останнього туру визначать двох вилітаючих.