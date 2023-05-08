Брайтон – Евертон 1:5

Голи: Макаллістер, 79 – Дукуре, 1, 29, Стіл, 35 (автогол), Макніл, 76, 90+6.

В Англії завершується вже 35 тур АПЛ. В одному з найбільш інтригуючих поєдинків вікенду зійшлись Брайтон та Евертон, які ще мають цілі в сезоні, пише 24 канал.

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Команда Шона Дайча опинилась на межі провалу, адже за чотири тури до фінішу знаходилась у зоні вильоту. Тому "ірискам" вкрай важливо було брати очки, а бажано навіть перемагати на полі Брайтона.

Ця задача була не з легких, адже підопічні Роберто Де Дзербі на ходу і непогано грають вдома. "Чайки" активно боряться за місце в Лізі Європи та навіть мали теоретичні шанси на топ-четвірку.

Вбивство у першому таймі

Втім схоже, що мотивація у Евертона була на порядок вищою. У старті мерсисайдців вийшов і українець Віталій Миколенко. Гості відкрили рахунок вже на 33 секунді у першій же атаці.

Паттерсон перехопив м'яч, віддав на Івобі і той запустив у прорив Кальверта-Льюїна. Захист Брайтона англійця та опорника Дукуре, який і замкнув простріл Домініка.

Господарі домінували на полі, але за кількістю ударів Евертон переважав опонента. Ця кількість вилилась у якість ближче до перерви. Спочатку Дукуре оформив дубль в контратаці після навісу Макніла.

Допомагав навіть воротар Брайтона

А згодом і воротар Брайтона Джейсон Стіл допоміг мерсисайдцям, зрізавши у власні ворота простріл того ж таки Макніла. Схоже, це послужило для Евертона сигналом для відходу в оборону.

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Після перерви "чайки" майже не віддавали м'яч гостям, а сама команда Миколенка нанесла лише один удар. І як на щастя він призвів до четвертого голу. Цього разу фортуна віддала борг Макнілу, який сам забив двічі.

Евертон покращує шанси

Брайтон же відквитав один гол зусиллями Макаллістера, але не більше. Евертон здобуває дуже важливу перемогу, ще і розгромну. Миколенко провів на полі весь матч. Цей тріумф дозволяє підопічним Дайча нарешті вибратись із зони вильоту.

Мерсисайдці тепер 16-ті, але відрив від Лестера, Лідса та Ноттінгема складає всього два бали. Брайтон же залишається сьомим і відстає від Тоттенхема на чотири очки, маючи дві гри в запасі. Тому боротьба за місце в Лізі Європи ще триває.