Матч Реал – Манчестер Сіті 9 травня буде дев'ятим протистоянням між командами в рамках Ліги чемпіонів. І це втретє, коли команди зіграють один проти одного в півфіналі турніру.

До теми МанСіті фаворит у грі проти Реала, але "вершкові" вже вигравали Лігу чемпіонів "другим номером"

У 2016 році Реал пройшов суперника завдяки єдиному голу за два матчі. А у 2022 році команди видали справжній футбольний трилер – Манчестер Сіті переміг вдома 4:3. І в Мадриді до 90-ї хвилини вигравав завдяки голу Мареза. Але після цього дублем за хвилину відзначився Родріго, перевівши гру в овертайм. І гол з пенальті Бензема приніс перемогу "вершковим".

В обох випадках після проходу МанСіті, Реал перемагав і у фіналі.

Однак якщо тоді перші матчі команди грали в Манчестері, то цього разу перша гра відбудеться в Мадриді. У 2020 році саме тут зіграли перший матч 1/8 фіналу між цими командами. І тоді "містяни" перемогли. А після цього здобули перемогу і вдома, пройшовши у чвертьфінал.

Матч Реал – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00. Трансляція матчу в Україні доступна на платформі Megogo, або ж на Volia TV.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Манчестер Сіті.

Реал – Манчестер Сіті онлайн