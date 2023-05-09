Чемпионат Англии по футболу близится к завершению. До конца осталось три тура, а также три перенесенных матча. Открытыми остаются все острейшие вопросы.
Следите с нами Реал – Манчестер Сити: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Во главе турнирной таблицы закрепился Манчестер Сити, выигравший десять последних поединков в АПЛ. Но Арсенал тоже остается поблизости. Турнирная таблица выглядит следующим образом:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|4
|Манчестер Юнайтед
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|7
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|10
|Фулхем
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|12
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|16
|Ноттингем Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|17
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|18
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|19
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|20
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
1-4 команды выйдут в Лигу чемпионов, 5-6 места – в Лигу Европы, 7-е – в Лигу конференцию. Три последних команды вылетят.
При равном количестве баллов приоритетным показателем есть разница забитых и пропущенных голов. 24 канал рассказывает о самых больших интригах в конце сезона.
ЧЕМПИОНСТВО
На золото претендуют две команды – Манчестер Сити и Арсенал. Долгое время лидером в турнирной таблице оставались "канониры", но после серии провалов в апреле и проигрыша в очном сражении вышли подопечные Гвардиолы.
|ТУР
|МАНЧЕСТЕР СИТИ (82)
|АРСЕНАЛ (81)
|36
|Эвертон (г)
|Брайтон (д)
|37
|Челси (д)
|Ноттингем Форест (г)
|Брайтон (г)
|38
|Брентфорд (г)
|Вулверхэмптон (д)
Календарь в городе выглядит сложнее. Во-первых, у манкунианцев три выездных игры, тогда как у Арсенала – только одна. Во-вторых, у Сити есть игра с Челси, который хоть и провалил сезон, но кадрово выглядит прилично.
Читайте также Атаковали одни, победили другие: Арсенал одолел Ньюкасл и не отстал от Манчестер Сити
Минусом для лондонцев может стать тот факт, что у Сити на игру больше. А значит, для Арсенала нужно, чтобы соперник потерял очки минимум дважды. При этом проиграв, ведь при равном количестве очков впереди будет Манчестер, у которого разница голов существенно лучше.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Еще в апреле сложно было представить, что Ньюкасл и Манчестер Юнайтед дадут кому-нибудь из преследователей шанс на борьбу за места в Лиге чемпионов. Впрочем обе команды забуксовали, зато невероятный ход набрал Ливерпуль, выиграв шесть матчей подряд.
|ТУР
|Ньюкасл (65)
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (63)
|ЛИВЕРПУЛЬ (62)
|36
|Лидс (г)
|Вулверхэмптон (д)
|Лестер (г)
|Брайтон (д)
|37
|Лестер (д)
|Борнмут (г)
|Астон Вилла (д)
|Челси (д)
|38
|Челси (г)
|Фулхэм (д)
|Саутгемптон (г)
При этом у мерсисайдцев и календарь на финише попроще. Лестер и Сотон сейчас в скверном положении, а с Виллой играть дома. С другой стороны, подопечные Эмери сражаются за еврокубки. Да и у Ньюкасла по МЮ календарь не из сложных.
Обе команды должны по матчу в запасе, обеим играть против "темной лошадки" Челси. У Ньюкасла все остальные соперники будут мотивированы борьбой на своих фронтах, а вот у МЮ все оппоненты уже решили свои задачи, что должно облегчить задачу тен Хагу.
Следует знать Фанаты Ливерпуля освистали гимн Великобритании из-за коронации Чарльза III: причины и видео
При этом следует отметить, что Ливерпуль по разнице голов существенно преобладает МЮ, а вот Ньюкаслу пока уступает. Поэтому команде Клоппа очень повезет, чтобы кто-то из оппонентов серьезно забуксовал.
ЛИГА ЕВРОПЫ И ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
Теоретически и Брайтон мог бы побороться за топ-4, ведь имеет целых два матча в запасе. Впрочем, календарь у подопечных Де Дзерби, мягко говоря, ужасен. Поэтому "чайкам" остается бороться за Лигу Европы.
|ТУР
|ТОТТЕНХЕМ (57)
|БРАЙТОН (55)
|АСТОН ВИЛЛА (54)
|36
|Астон Вилла (г)
|Арсенал (г)
|Тоттенхэм (д)
|Ньюкасл (г)
|37
|Брентфорд (д)
|Саутгемптон (д)
|Ливерпуль (г)
|Манчестер Сити (д)
|38
|Лидс (г)
|Астон Вилла (г)
|Брайтон (д)
Пока мимо еврокубков пролетает Астон Вилла, но все в руках бирмингемцев. Кроме сложной битвы с Ливерпулем, команду Эмери ждут домашние лобовые матчи с прямыми конкурентами.
Уже в следующем туре Вилла может потеснить Тоттенхэм в случае разгромной победы. Впрочем, у "шпор" есть еще игры, где они могут наверстать потерянное. Главная цель лондонцев – 6 место, дающее право на Лигу Европы, а не Лигу конференций.
Брайтон теоретически должен обойти Тоттенхэм, но календарь у "чаек" такой, что врагу не пожелаешь – битвы с претендентами на чемпионство, визит к борцу за топ-4 Ньюкасла и финиш в Бирмингеме против прямого конкурента.
Если же Брайтон сможет удивить хотя бы два матча, в которых он не является фаворитом, то команда должна обойти Тоттенхэм. Ну а Астон Вилли нужно лезть из кожи ради еврокубков, потому эта команда выглядит пока "лишней".
ВЫЖИВАНИЕ
Еще в начале апреля в зоне вылета шла жесткая бойня между 7-9 командами. Впрочем, сейчас ситуация стала яснее, ведь от вылета себя фактически обезопасили Кристал Пелас, Вулверхэмптон, Вест Хэм, а также Борнмут Ильи Забарного.
Радует, что мы увидим украинца в АПЛ в следующем сезоне, хотя на бумаге "вишни" выглядели аутсайдером. Де-факто уже вылетел в Чемпионшип Саутгемптон, который не знает побед уже целых десять матчей.
|ТУР
|НОТТИНГЕМ (33)
|ЭВЕРТОН (32)
|ЛЕСТЕР (30)
|ЛИДС (30)
|36
|Челси (г)
|Манчестер Сити (д)
|Ливерпуль (д)
|Ньюкасл (д)
|37
|Арсенал (д)
|Вулверхэмптон (г)
|Ньюкасл (г)
|Вест Хэм (г)
|38
|Кристал Пэлас (г)
|Борнмут (д)
|Вест Хэм (д)
|Тоттенхэм (д)
Поэтому на два вылетающих места есть четыре претендента. К сожалению, среди них есть и команда Виталия Миколенко Эвертон. Впрочем, именно у мерсисайдцев календарь выглядит достаточно приемлемым.
Читайте также Миколенко в игре: Эвертон вынес команду Де Дзерби и поднялся из зоны вылета
Команда Дайча будет играть против Манчестер Сити, но в этом сезоне "ириски" уже отбирали очки у действующего чемпиона. К тому же следующий тур для всех кандидатов на вылет должен быть сложным.
Зато последние два матча Эвертон проведет с командами, уже не имеющими конкретной цели в сезоне. Кто еще сохранит прописку? Здесь шансы Ноттингема выглядели бы худшими, но у "лесников" есть гандикап в три балла над Лестером и Лидсом.
Это и может спасти Форест, ведь преследователям предстоит сразиться с Ньюкаслом, а также Ливерпулем (для Лестера) и Тоттенхэмом (для Лидса). Жаль, но шансы сенсационных чемпионов АПЛ-2016 в этой борьбе выглядят худшими.
По теме Кумир Мудрика может стать одноклубником украинца: босс Челси провел переговоры с президентом ПСЖ
Даже кризисный Тоттенхэм может подарить очки Лидсу, тогда как Ливерпуль и Ньюкасл будут грызться за место в ЛЧ. Стоит отметить, что у "лис" лучшая пока разница мяча -15 против -25 у Лидса и -31 у Ноттингема. Поэтому, скорее всего, матчи последнего тура определят двух вылетающих.