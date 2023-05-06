Український вінгер Михайло Мудрик з дитинства захоплюється грою бразильського форварда Неймара. Зірковий нападник минулою осінню записав відеозвернення до Мудрика. Проте навіть уві сні українець не уявляв, що може грати зі своїм кумиром в одній команді.

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Тільки клуб Прем'єр-ліги може дозволити трансфер Неймара

За інформацією журналіста ESPN Жюльєна Лорана, 31-річний нападник входить у сферу інтересів Челсі. У придбанні суперзірки особисто зацікавлений власник "синіх" Тодд Боулі. Американський бізнесмен навіть розмовляв з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфі щодо можливості трансферу Неймара в Челсі. Про це Лоран розповів у інтерв'ю Sky Sports News.

"ПСЖ намагався продати Неймара минулого літа і спробує продати його знову цього літа.

Ми знаємо, що Тодд Боулі кілька разів розмовляв із президентом парижан Нассером Аль-Хелайфі про Неймара та можливість його трансферу в Челсі.

Я не знаю, чи можливо це, враховуючи, що Неймар все ще відновлюється після операції, має величезний контракт з Парі Сен-Жермен, який розрахований ще на чотири роки.

Єдине, що ми знаємо зараз, це те, що тільки клуб Прем'єр-ліги може дозволити собі Неймара", – сказав Лоран.

Неймару не комфортно в ПСЖ