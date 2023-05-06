Ліверпуль – Брентфорд 1:0

Гол: Салах, 13

У чемпіонаті Англії проходять поєдинки 35 туру АПЛ. В останній грі суботи Ліверпуль приймав Брентфорд, пише 24 канал. Підопічні Юргена Клоппа ще мають надії поборотись за Лігу чемпіонів.

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Гра почалась зі скандальної ситуації. Перед поєдинком на стадіоні увімкнули гімн Великої Британії "God Save The King" на честь коронації короля Чарльза III. Втім фанати Ліверпуля освистали гімн.

Освистування гімну Великої Британії:

Виною стала трагедія "Хілсборо"

Нелюбов мерсисайдців до уряду та королевської сім'ї тягнеться ще з 80-х. Усьому виною – трагедія "Хілсборо" та політика Маргарет Тетчер, експрем'єрки Великої Британії.

Під час матчу Кубка Англії проти Ноттінгем Форест на стадіоні "Хілсборо" (Шеффілд) сталася давка через неправомірні дії поліції. Правоохоронці відкрили ворота на стадіон через велику кількість вболівальників без білетів.

Коли їх стало забагато на трибунах і частина спробувала пробратись на поле, поліціянти закрили туди вихід. У результаті в натовпі загинули 97 фанатів. Ще більше семисот отримали тяжкі поранення.

Ненависть до Маргарет Тетчер

Після цього уряд повністю виправдав поліцейських та звинуватив у смертях фанатів Ліверпуля. Це і налаштувало їх проти Маргарет Тетчер. Додатковим аспектом нелюбові до уряду був занепад регіону Мерсисайд та брак фінансів на його розвиток.

При цьому у Ліверпулі як портовому містечку було завжди багато мігрантів, які не мали достатньо патріотичних відчуттів до Великої Британії. Так і сформувалось загальне неприйняття Мерсисайдом усієї верхівки керівництва країни.

На трибунах "Енфілда" навіть з'являлись банери "Ми не англійці, ми скаузери". Після смерті Тетчер фанати співали пісню "Відьма померла" та святкували цю подію.

Оскільки королівська сім'я не протистояла такому поганому, на думку мерсисайдців відношенню уряду до регіону, то так і сформувалась нелюбов до Чарльза III.

Ліверпуль зберігає шанси на ЛЧ

До речі, сам матч проти Брентфорда завершився мінімальною перемогою команди Клоппа. Єдиний гол на початку зустрічі оформив Мохамед Салах після скидки від Вірджіла ван Дейка.

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Ліверпуль скоротив відстань від четвертого Манчестер Юнайтед до одного балу, а від третього Ньюкасла – до трьох. Втім обидва конкурента мерсисайдців ще мають по два матчі в запасі.