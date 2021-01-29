Зірка ПСЖ познущався з тренера команди Маурісіо Почеттіно: відео

Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно поступово вливається у французький ПСЖ, який він очолив на початку січня 2021 року. 48-річний тренер вирішив зблизитися із зірками ПСЖ під час тренування.

Джерело: 24 канал

Маурісіо Почеттіно взяв участь у так званій футбольній грі рондо, яка українським вболівальникам більш відома як "квадрат".

Варте уваги ПСЖ представив космічний варіант форми разом з Джорданом: відео

Почеттіно віддав ПСЖ два роки кар'єри футболіста й завершив кар'єру гравця у 2006 році. Можливо, Почеттіно не втратив техніки, однак реакція та координація почали покидати аргентинця.

Під час гри футболіст ПСЖ Анхель Ді Марія зумів віддати пас, покотивши м'яч між ніг Почеттіно. 32-річний Ді Марія відразу побіг святкувати вдалу дію та проїхався по газону тренувальної бази ПСЖ.