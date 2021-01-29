Аргентинский тренер Маурисио Почеттино постепенно вливается во французский ПСЖ, который он возглавил в начале января 2021 года. 48-летний тренер решил сблизиться со звездами ПСЖ во время тренировки.

Источник: 24 канал

Маурисио Почеттино принял участие в так называемой футбольной игре рондо, которая украинским болельщикам более известна как "квадрат".

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Почеттино отдал ПСЖ два года карьеры футболиста и завершил карьеру игрока в 2006 году. Возможно, Почеттино не потерял технику, однако реакция и координация начали покидать аргентинца.

Во время игры футболист ПСЖ Анхель Ди Мария сумел отдать пас, покатив мяч между ног Почеттино. 32-летний Ди Мария сразу побежал праздновать удачное действие и проехался по газону тренировочной базы ПСЖ.