Звезда ПСЖ поиздевался над тренером команды Маурисио Почеттино: видео
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино постепенно вливается во французский ПСЖ, который он возглавил в начале января 2021 года. 48-летний тренер решил сблизиться со звездами ПСЖ во время тренировки.
Источник: 24 канал
Маурисио Почеттино принял участие в так называемой футбольной игре рондо, которая украинским болельщикам более известна как "квадрат".
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Почеттино отдал ПСЖ два года карьеры футболиста и завершил карьеру игрока в 2006 году. Возможно, Почеттино не потерял технику, однако реакция и координация начали покидать аргентинца.
Во время игры футболист ПСЖ Анхель Ди Мария сумел отдать пас, покатив мяч между ног Почеттино. 32-летний Ди Мария сразу побежал праздновать удачное действие и проехался по газону тренировочной базы ПСЖ.
- Маурисио Почеттино возглавил французский ПСЖ 2-го января. На тренерском мостике парижан он сменил немецкого тренера Томаса Тухеля. Немец недавно перешел в лондонский Челси.
- Вместе с ПСЖ Почеттино успел выиграть свой первый титул в статусе тренера. Он одержал победу в Суперкубке Франции.
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