Французький футбольний клуб ПСЖ представив четвертий варіант форми на цей сезон. Він став дещо космічний.

Джерело: сайт ПСЖ

Дизайнери, які розробляли цілу лінійку одягу, надихалися космічною тематикою, особливо Чумацьким шляхом. А також використали деякі технології, які застосовують у NASA.

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Для створення форми використали рожевий (Hyper Pink) фіолетовий (Psychic Purple) та чорний (Black) кольори.

Окрім футбольної форми, в такому ж дизайні розробили й футболки та худі для повсякденного використання.

Відзначимо, що на формі логотип Air Jordan, які є суббрендом Nike.

Відео представлення нової форми ПСЖ