У середу, 13 січня, Марсель у фіналі Суперкубка Франції зіграв проти ПСЖ. Парижани здобули перемогу та перший трофей під керівництвом Маурісіо Почеттіно.

ПСЖ – Марсель 2:1

Голи: Ікарді, 39, Неймар , 85 (п) – Пайє, 89

Матч відбувся під проливним дощем, що значно ускладнювало гру для футболістів. Ікарді міг відкривати рахунок після подачі з кутового. Але м'яч після удару головою пролетів поруч зі стійкою, пише 24 канал.

Варте уваги Найдорожчий клуб – Реал, гравець – Мбаппе: результати аудиторського дослідження KPMG

Позиційна атака ПСЖ завершилась потужним ударом з дальньої відстані – вище воріт. Марсель теж не відсиджувався в обороні. Наприкінці першого тайму парижанам таки вдалось відкрити рахунок. Ікарді знову опинився у схожій ситуації, але цього разу його удар головою став результативним. Спершу голкіпер потягнув удар, але відбив поруч із собою, м'яч відразу підхопив Ікарді та вже спрямував м'яч у сітку – 1:0.

На перерву команди пішли за мінімального рахунку на користь ПСЖ. Після відпочинку Марсель стрімко побігли в атаку. Капітан гостей Товен включив режим Усейна Болта та пробіг флангом прямо у штрафний майданчик суперника. На заваді голу став лише воротар Навас, який відбив удар з гострого кута на кутовий.

Ікарді неймовірним чином опинився вільний на частині поля суперника. Партнер по команді відразу побачив нападника без опікуна та прокинув м'яч на хід форварду. Ікарді стрімко увірвався у штрафний суперника, але голкіпер пішов у ноги гравця ПСЖ. Арбітр звернувся за допомогою до ВАР. Після перегляду відеоповтору суддя призначив пенальті. До позначки підійшов Неймар, бразилець холоднокровно розвів голкіпера та м'яч у різні кути – 2:0 комфортний рахунок для парижан.

Вже за 4 хвилини гості скоротили рахунок. Товен прострілив у воротарський майданчик, адресатом цього пасу став Пайє та в один дотик перевів м'яч у сітку володінь ПСЖ – 2:1.

Цей результативний удар став останнім у зустрічі. ПСЖ взяло восьмий Суперкубок Франції поспіль. Для Маурісіо Почеттіно цей трофей став першим у керма парижан. Цікаво, що керманич очолив клуб лише 2 січня 2021-го року.

ПСЖ – Марсель відеоогляд