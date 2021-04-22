Англія завдяки Суперлізі прийме більше матчів Євро-2020, аніж планувалося

Англія може прийняти більше, аніж 7 матчів чемпіонату Європи з футболу-2020. УЄФА вже цього тижня може оголосити, що перенесе частину матчів у Лондон.

УЄФА подякує Англії за протидію Суперлізі

Наразі тільки 3 міста з 12 не підтвердили готовність прийняти матчі Європи-2020 з глядачами. Серед них Мюнхен (Німеччина), Дублін (Ірландія) та Більбао (Іспанія).

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21 квітня стало відомо, що Більбао втратить право прийняти поєдинки Євро-2020. Втім, чемпіонат Європи може залишитися в Іспанії. Севілья хоче прийняти футбольні поєдинки.

За інформацією The Telegraph, очікується, що найближчим часом буде оголошено про виключення Дубліна з-поміж господарів турніру.

Частина матчів може відбутися у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Повідомляється, що це подяка УЄФА за активну роботу футбольної асоціації Англії (ФА) та її глави Марка Буллінгема з протидії Суперлізі Європи.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що Сполучене Королівство готове провести додаткові поєдинки Євро-2020.

Водночас в Англії, ймовірно, відбудуться не всі матчі, які будуть відібрані в попередніх міст-господарів. УЄФА начебто хоче заохотити країни, які допустять значно більший відсоток уболівальників на трибуни.

Наразі найбільшу заповненість трибун пропонує угорський Будапешт, де допускають 100% заповненості стадіону. Санкт-Петербург і Баку відкриють стадіони на 50% від місткості трибун. УЄФА 23 квітня оголосить остаточних господарів Євро-2020.

Євро-2020 стартує 11 червня і триватиме до 11 липня. За попереднім календарем турніру, Лондон має прийняти 7 матчів: