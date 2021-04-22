Домашня арена Атлетіка була одним з 12 стадіонів європейської першості, яке було перенесено з минулого року через пандемію коронавірусу і пройде з 12 червня по 12 липня.

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Судячи з усього, це пов'язано з тим, що місто не змогло надати гарантії допуску глядачів на ігри чемпіонату. Влада Більбао не згодна з рішенням УЄФА і має намір вимагати компенсацію за порушення умов договору.

"УЄФА офіційно повідомив, що він в односторонньому порядку вирішив виключити стадіон "Сан-Мамес" зі списку стадіонів чемпіонату Європи-2020 року", – йдеться в повідомленні на сайті міської ради Більбао.

Севілья може замінити Більбао

У Федерації футболу Іспанії впевнені, що УЄФА погодиться перенести матчі з Більбао в Севілью.

В Іспанії мають відбутися чотири матчі Євро-2020:

Іспанія – Швеція (14 червня);

Іспанія – Польща (19 червня);

Словаччина – Іспанія (23 червня);

Один матч 1/8 фіналу турніру (27 червня).

Євро-2020 триватиме з 11 червня до 11 липня. Збірна України зіграє принаймні три матчі на груповому етапі проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.