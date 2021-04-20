За інформацією джерела, команди вже готують документи для того, щоб вийти зі складу учасників нового турніру.

Про головне Суперліга: чи стане закритий елітний турнір причиною для занепаду футболу в Європі

Манчестер Сіті та Челсі сумніваються у правильності вступу до Суперліги. Зазначається, що вони приєдналися до турніру через фінансову вигоду, однак не чекали такої хвилі осуду з боку суспільства, особливо від власних уболівальників.

Дивіться відео протесту фанатів Челсі

Своєю черго, німецьке видання Bild повідомляє, що все більш скептично ставиться до ідеї Суперліги і Ліверпуль, який напередодні присоромили за вступ до "закритої ліги".

Проте не факт, що в клубів, які підписали угоду про створення Суперліги, є право вийти з турніру без наслідків. Глава Суперліги Флорентіно Перес заявляв, що будь-яка команда, яка розірве угоду і покине Суперлігу – отримає судовий позов в кілька мільярдів євро.

Футбольна Суперліга: що це таке

18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.

Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.

Коли саме має стартувати створена Суперліга – поки невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Але не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.



Що відомо про Суперлігу / Інфографіка Спорт 24