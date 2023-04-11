"Вершкові" налаштовані на те, аби провернути трансфер голкіпера Валенсії Георгія Мамардашвілі. Андрій Лунін уже достатньо насидівся на лаві для запасних.

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Новий заручник гри Куртуа

Про те, аби "королівський" колектив шукав виконавця на місце основного голкіпера команди мова навіть не йде. Реал добре усвідомлює, що Тібо Куртуа ще певний час буде берегти "вершкову" рамку воріт на високому рівні, тому мадридський колектив шукає футболіста на перспективу.

Андрій Лунін, якому уже набридло вичікувати свого момента, бажає покинути столичний клуб та приєднатися до команди, в якій він буде відігрувати роль основного голкіпера. Раніше українець уже конфліктував з головним тренером Реала Карлом Анчелотті, тому що той не надав Луніну обіцяний ігровий час. Також Андрія скоріше сватали до нідерландського Аякса та Ов'єдо зі Сегунди.

Виходячи з такої ситуації, Реал усвідомлює, що вони втрачають надійного та перспективного дублера, тому відразу кинулися в пошуки нового воротаря. Таким чином "королівський" клуб і натрапив на 22-річного грузина. Раніше мадридський колектив також цікавився юним голкіпером Андерлехта Бартом Вербрюггеном.

Проте Мамардашвілі може обійтися мадридцям у солідну суму, оскільки Transfermarkt оцінює голкіпера "кажанів" у 25 мільйонів євро. В поточному сезону Георгій провів 32 поєдинка за Валенсію, яких пропустив 38 голів та сім матчів відстояв на "сухо".

Лунін в Іспанії