Головний тренер Ракува Марек Папшун може очолити київське Динамо. Чинник наставник "біло-синіх" лиш тимчасово на високій посаді.

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Тренер, який вміє тріумфувати

Польський фахівець, який разом з Владиславом Кочергіним достроково привів свою команду до звання чемпіона Польщі, потрапив у сферу інтересів Динамо. Проте наразі жодних контактів представників київського клубу з тренером не було. Все через те, що президент столичного колективу Ігор Суркіс готовий приймати рішення тільки по закінченню поточного сезону.

До того ж найближчим літом Папшун покине Ракув. Раніше інтернетом гуляла інформація, що польський фахівець цікавий неназваному клубу з Ізраїлю і грецькому Олімпіакосу, куди також сватали Сергія Реброва, проте український тренер зазначив, що співпраця з "червоно-білими" йому не цікава.

Нагадаємо, що наразі головним тренером київського Динамо залишається Мірча Лучечску, який наразі перебуває на лікарняному через свій стан здоров'я. Тому обов'язки головного тренера виконує Олександр Шовковський, який виграв три стартові матчі на чолі "біло-синіх". Проте раніше повідомлялося, що колишній голкіпер не розглядається, як пріоритетний варіант для столичного клуба.

Марек Папшун у Ракуві