Мадридський Реал близький до підписання контракту з новим голкіпером. На місце дублера Тібо Куртуа "вершкові" вирішили запросити воротаря Гетафе – Давіда Сорію.
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Зникає остання перепона на шляху трансферу Луніна з Реала
Повідомляється, що клуби досягли угоди, а також мадридці домовилися про умови з самим гравцем, який минулого сезону провів 39 матчів у складі Гетафе та є вихованцем Реала.
Таким чином Реал закриє позицію другого голкіпера команди й дозволить воротарю збірної України покинути клуб, який зрозумів безперспективність подальшого очікування на шанс стати першим номером Реала, тому сподівається знайти ігровий час в іншому клубі.
Останнім часом зацікавленість у підписанні Луніна приписували німецьким Борусії Дортмунд та Баєру, шотландському Селтіку та іспанському Вільярреалу.