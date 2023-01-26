Останнею краплею для українського голкіпера стало ночікуванне непопадання у стартовий склад на чвертьфінальний матч Кубка Іспанії проти Вільяреалу. Анчелотті ж має свої мотиви щодо цієї ситуації.
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Причина недовіри італійського тренера
Після поразки "вершкових" у фіналі Суперкубка Іспанії, відносини між головним тренером Реала та президентом клуба Флорентіно Пересом похолоднішали. Наступний матч столичного клубу якраз припав на чвертьфінальний поєдинок Кубка Іспанії, в якому мав би зіграти Лунін. Але Анчелотті після фіаско вирішив випустити своїй найсильніших гравців, аби добитись результату.
Також, Лунін викликає сумніви у Анчелотті, хоча український голкіпер останні свої поєдинки провів без серйохних помилок. Італійський фахівець не бачить, щоб Лунін виконував поставленні перед ним задачі, які обговорюються щодня на тренуваннях.
Опозиція українця
Лунін з позицією Анчелотті не згідний. Воротар в деяких своїх проведених матчах він взагалі був найкращим на полі, та ще й залучається підтримкою одноклубників, що піднімає українцю самооцінку.
Отож, незадоволений ігровою практикою Андрій Лунін взимку ще столичний клуб не покине, а от влітку вже може відбутись трансфер ще одного топового українця. Раніше в послугах Луніна були зацікавлені Аякс та Наполі.
Андрій Лунін в Іспанії
- Після феєричних виступів за луганську Зорю, українець перейшов у мадридський Реал на 9 мільйонів євро.
- Лунін відразу ж почав їздити по орендах, які успіхом не закінчувались. Зокрема був у Легенасі, Реал Вальядоліді та Реал Ов'єдо.
- Українець завжди висловлював бажання боротись до останнього за місце у стартовому складі "вершкових", але, напевне, його терпіння таки луснуло.