В андеркарді бою Берінчика: Митрофанов офіційно поб'ється проти Нурімбетова
Джерело:фейсбук K2 Promotions
Дмитро Митрофанов повернеться на ринг у грудні 2021 року. Український боксер отримав свого наступного суперника.
Дата бою та суперник Митрофанова
Український боксер проведе бій 18 грудня 2021 року. Дмитро Митрофанов прийме суперника з Казахстану Берікбая Нурімбетова в андеркарді поєдинку Дениса Берінчика.
Читайте також Цей хлопець ненормальний, він зроблений зі сталі, – перші слова Лопеса після нокдауну Камбососа
Протистояння відбудеться у ТРЦ "Термінал" у Броварах. Нагадаємо, що Берінчик зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим. Українець раніше повинен був повернутись на ринг, але зазнав травми.
Також участь у боксерському шоу візьме інший українець Владислав Сіренко, який поб'ється з Мікаелем Валлішем із Німеччини.
Відзначимо, що наступний суперник Митрофанова у своєму останньому поєдинку переміг Далера Єнікєєва. Нурімбетов у третьому раунді нокаутував суперника.Зауважимо. Вечір боксу у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
Митрофанов – Нурімбетов / Фото K2 Promotions
Повернення Митрофанова на ринг
Це буде другий бій для Митрофанова у 2021 році. Влітку Дмитро захистив титул WBO Oriental. Українець за одноголосним рішенням суддів переміг представника Нігерії Ріллівана Бабатунде.
На професійному ринзі досвідчений 32-річний Митрофанов провів 12 боїв, у яких святкував 11 перемог (4 – нокаутом) та одного разу розписав мирову.До слова. Промоутер Олександр Красюк у межах нового проєкту "Інтерв'ю 24" розповідав, що бій Митрофанова не буде титульним.