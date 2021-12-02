В андеркарді бою Берінчика: Митрофанов офіційно поб'ється проти Нурімбетова

Дмитро Митрофанов повернеться на ринг у грудні 2021 року. Український боксер отримав свого наступного суперника.

Дата бою та суперник Митрофанова

Український боксер проведе бій 18 грудня 2021 року. Дмитро Митрофанов прийме суперника з Казахстану Берікбая Нурімбетова в андеркарді поєдинку Дениса Берінчика.

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Протистояння відбудеться у ТРЦ "Термінал" у Броварах. Нагадаємо, що Берінчик зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим. Українець раніше повинен був повернутись на ринг, але зазнав травми.

Також участь у боксерському шоу візьме інший українець Владислав Сіренко, який поб'ється з Мікаелем Валлішем із Німеччини.

Відзначимо, що наступний суперник Митрофанова у своєму останньому поєдинку переміг Далера Єнікєєва. Нурімбетов у третьому раунді нокаутував суперника.

. Вечір боксу у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.



Митрофанов – Нурімбетов / Фото K2 Promotions

Повернення Митрофанова на ринг

Це буде другий бій для Митрофанова у 2021 році. Влітку Дмитро захистив титул WBO Oriental. Українець за одноголосним рішенням суддів переміг представника Нігерії Ріллівана Бабатунде.

На професійному ринзі досвідчений 32-річний Митрофанов провів 12 боїв, у яких святкував 11 перемог (4 – нокаутом) та одного разу розписав мирову.