Дата бою та суперник Митрофанова
Український боксер проведе бій 18 грудня 2021 року. Дмитро Митрофанов прийме суперника з Казахстану Берікбая Нурімбетова в андеркарді поєдинку Дениса Берінчика.
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Протистояння відбудеться у ТРЦ "Термінал" у Броварах. Нагадаємо, що Берінчик зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим. Українець раніше повинен був повернутись на ринг, але зазнав травми.
Також участь у боксерському шоу візьме інший українець Владислав Сіренко, який поб'ється з Мікаелем Валлішем із Німеччини.
Відзначимо, що наступний суперник Митрофанова у своєму останньому поєдинку переміг Далера Єнікєєва. Нурімбетов у третьому раунді нокаутував суперника.