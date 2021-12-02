Дата бою та суперник Митрофанова

Український боксер проведе бій 18 грудня 2021 року. Дмитро Митрофанов прийме суперника з Казахстану Берікбая Нурімбетова в андеркарді поєдинку Дениса Берінчика.

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Протистояння відбудеться у ТРЦ "Термінал" у Броварах. Нагадаємо, що Берінчик зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим. Українець раніше повинен був повернутись на ринг, але зазнав травми.

Також участь у боксерському шоу візьме інший українець Владислав Сіренко, який поб'ється з Мікаелем Валлішем із Німеччини.

Відзначимо, що наступний суперник Митрофанова у своєму останньому поєдинку переміг Далера Єнікєєва. Нурімбетов у третьому раунді нокаутував суперника.