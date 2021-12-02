Дата боя и соперник Митрофанова

Украинский боксер проведет бой 18 декабря 2021 года. Дмитрий Митрофанов примет соперника из Казахстана – Берикбая Нуримбетова – в андеркарде поединка Дениса Беринчика.

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Противостояние состоится в ТРЦ "Терминал" в Броварах. Напомним, что Беринчик встретится с россиянином Исой Чаниевым. Украинец ранее должен был вернуться на ринг, но получил травму.

Также участие в боксерском шоу примет другой украинец Владислав Сиренко, который подерется с Микаэлем Валлишем из Германии.

Отметим, что следующий соперник Митрофанова в своем последнем поединке победил Далера Еникеева. Нуримбетов в третьем раунде нокаутировал соперника.

Заметим. Вечер бокса в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.