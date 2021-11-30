Митрофанов отримає свій шанс

Красюк повідомив, що наступний бій Митрофанова відбудеться 18-го грудня у Броварах. Наразі суперник Дмитра – не відомий. Разом з тим, бій Митрофана не буде титульним.

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Промоутер розповів, що Митрофанов провів 9 поєдинків за час співпраці з промоутерською компанією K2. Натомість до того за два роки в боксера були тільки три поєдинки за кордоном.

Красюк вважає, що Митрофанов втратив час на початку кар'єри й тепер намагається наздогнати втрачене. Він впевнений, що боксер отримає свій шанс.

Він втратив цей час. А ми намагаємось наздогнати втрачене. Не було таких боксерів, які не отримували в нас шанс битися за чемпіона світу. Не всі скористалися,

– сказав Красюк.

На професійному ринзі 32-річний Митрофанов провів 12 поєдинків. У його активі 11 перемог (4 нокаутом) та одна нічия.

У рейтингу WBO український боксер посідає 15-у сходинку. Дмитро – бронзовий призер чемпіонату Європи 2011 року.

Повне інтерв'ю Олександра Красюка читайте тут у межах нового проєкту "Інтерв'ю 24".