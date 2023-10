Анатолій Трубін подарував футболку Фабріціо Романо. Найвідоміший у світі інсайдер красномовно віддячив голкіперу.

Добро не забувають

Анатолій Трубін прикував вкотре до себе увагу усього світу. Зокрема, воротар провів уже декілька дуже якісних матчів у футболці Бенфіки, його сейви за "орлів" у Лізі чемпіонів уже потрапляють до підбірки найкращий, а топові футболісти адресують українцеві низку теплих слів. Трубін, у свою чергу, вирішив потішити свого "давнього друга" Фабріціо Романо, подарувавши йому футболку із підписом.

Діло в тому, що найвідоміший у світі інсайдер інформаційно жваво супроводжував два останні трансфери Шахтаря, а саме Михайла Мудрика та Анатолія Трубіна. Через таку активність Фабріціо його навіть підозрювали у небезкоштовній співпраці з "гірниками". Голкіпер ж вирішив просто віддячив Романо за увагу під час його трансферу у лісабонський клуб.

Найвідоміший інсайдер світу виклав фото презенту на своїй сторінці у соціальних мережах, підписавши: "Голкіпер-монстр. Дякую, брате!". Трубін зробив репост допису, додавши вже культову фразу журналіста "Here we go", яку Фабріціо використовує при інсайдах трансферів.

Подарунок Трубіна / інстаграм голкіпера

Нагадаємо. Анатолій Трубін перебрався до стану Бенфіки із Шахтаря за 10 мільйонів євро.